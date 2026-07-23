ЕС вводит ограничительные меры против одного из банков в Киргизии

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - ЕС в рамках 21-го пакета санкций вводит ограничительные меры против одного из банков в Киргизии и против трех других находящихся вне России банков, говорится в четверг в пресс-релизе Совета ЕС.

"ЕС вводит запрет на транзакции с банком в Киргизии, который связан с запретом на систему передачи финансовых сообщений (СПФС), и против трех других находящихся вне России банков за обход санкций", - говорится в документе.