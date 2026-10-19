Поиск

Россия собрала уже более 131 млн т зерна и свыше 27 млн т масличных

Озимыми засеяны три четверти запланированных площадей

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Россия к настоящему времени собрала больше 131 млн тонн зерна и свыше 27 млн тонн масличных культур, сообщил вице-премьер Дмитрий Патрушев на совещание по ситуации на зерновом рынке. Об этом сообщила его пресс-служба.

Правительство также выработало комплекс специальных мер, которые направлены на штатное проведение озимого сева и поддержание финансовой устойчивости аграриев.

"Озимыми засеяны три четверти запланированных площадей. При этом в условиях перестройки экспортной логистики выработан комплекс специальных мер. Они направлены на штатное проведение озимого сева и поддержание финансовой устойчивости аграриев", - сказал он.

Вице-премьер напомнил, ранее около 10 млрд рублей было направлено на субсидирование перевозок продукции по железной дороге. Приняты также решения в сфере таможенно-тарифного регулирования. В настоящее время проработан дополнительный набор механизмов в помощь аграриям.

"Правительство сформировало ряд новых инструментов поддержки. Во-первых, готовится выделение еще одного транша на субсидирование транспортировки продукции по железной дороге. Во-вторых, предусматривается пролонгация краткосрочных льготных кредитов, а также платежей по договорам льготного лизинга. В-третьих, будут выделены дополнительные субсидии на новые краткосрочные кредиты для закупки зерна у производителей. При этом Минсельхоз планирует значительно увеличить лимит на одного заемщика, - сказал он. - Уже в текущем месяце стартуют закупки зерна в государственный интервенционный фонд. Будет приобретено до 3 млн тонн, что позволит производителям реализовать продукцию по достойным ценам. Наконец, будут предоставлены прямые субсидии аграриям в виде так называемой погектарной поддержки".

Вице-премьер подчеркнул, что эти меры должны способствовать стабилизации цен на внутреннем рынке, в том числе за счет активизации экспорта.

По итогам совещания Патрушев поручил обеспечивать ритмичность отгрузок и максимально использовать все логистические возможности.

Дмитрий Патрушев правительство
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ОП призвала прописать порядок возврата НДС при отказе от покупок в зарубежных интернет-магазинах

Общественная палата призвала дополнительно оценить предложенный налог на сверхдоходы

Россия собрала уже более 131 млн т зерна и свыше 27 млн т масличных

Brent подешевела до $108,17 за баррель

Минфин обсудит с РСПП предложения по налогу на сверхдоходы

Ozon с 1 декабря вводит плату с владельцев ПВЗ

 Ozon с 1 декабря вводит плату с владельцев ПВЗ

Иран возлагает на США ответственность за ситуацию с Ормузским проливом

В ЕС не планируют возобновлять импорт российского газа

Цены на нефть поднялись с внутридневных минимумов, но остаются в минусе

Маск пообещал раздать американским детям по одной акции SpaceX
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12430 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3933 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 164 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 149 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 200 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 126 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 460 материалов
Нобелевская премия - 2026 Нобелевская премия - 2026 6 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 115 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 259 материалов