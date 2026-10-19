Россия собрала уже более 131 млн т зерна и свыше 27 млн т масличных

Озимыми засеяны три четверти запланированных площадей

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Россия к настоящему времени собрала больше 131 млн тонн зерна и свыше 27 млн тонн масличных культур, сообщил вице-премьер Дмитрий Патрушев на совещание по ситуации на зерновом рынке. Об этом сообщила его пресс-служба.

Правительство также выработало комплекс специальных мер, которые направлены на штатное проведение озимого сева и поддержание финансовой устойчивости аграриев.

"Озимыми засеяны три четверти запланированных площадей. При этом в условиях перестройки экспортной логистики выработан комплекс специальных мер. Они направлены на штатное проведение озимого сева и поддержание финансовой устойчивости аграриев", - сказал он.

Вице-премьер напомнил, ранее около 10 млрд рублей было направлено на субсидирование перевозок продукции по железной дороге. Приняты также решения в сфере таможенно-тарифного регулирования. В настоящее время проработан дополнительный набор механизмов в помощь аграриям.

"Правительство сформировало ряд новых инструментов поддержки. Во-первых, готовится выделение еще одного транша на субсидирование транспортировки продукции по железной дороге. Во-вторых, предусматривается пролонгация краткосрочных льготных кредитов, а также платежей по договорам льготного лизинга. В-третьих, будут выделены дополнительные субсидии на новые краткосрочные кредиты для закупки зерна у производителей. При этом Минсельхоз планирует значительно увеличить лимит на одного заемщика, - сказал он. - Уже в текущем месяце стартуют закупки зерна в государственный интервенционный фонд. Будет приобретено до 3 млн тонн, что позволит производителям реализовать продукцию по достойным ценам. Наконец, будут предоставлены прямые субсидии аграриям в виде так называемой погектарной поддержки".

Вице-премьер подчеркнул, что эти меры должны способствовать стабилизации цен на внутреннем рынке, в том числе за счет активизации экспорта.

По итогам совещания Патрушев поручил обеспечивать ритмичность отгрузок и максимально использовать все логистические возможности.