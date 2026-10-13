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Аграрии новых регионов с января получат доступ к программе господдержки агрострахования

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Правительство распространило механизм агрострахования на сельхозпроизводителей Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

"Механизм агрострахования активно мы обсуждали с фермерами, руководителями хозяйств в ходе рабочих поездок по стране. Их мнения и предложения - это важнейшая обратная связь, которая нам дает возможность донастраивать меры на практике и использовать те, которые доказали свою эффективность, - сказал глава правительства. - Востребованность такой программы с каждым годом растет. Теперь мы ее расширим на сельхозпроизводителей Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей, которые смогут на льготных условиях застраховаться от рисков неурожая с 1 января следующего года".

Мишустин подчеркнул, что правительство последовательно совершенствует систему страхования для аграриев, помогая им уменьшить затраты при утрате урожая, поголовья, агрокультур от погодных условий или болезней. Такие мероприятия позволяют защитить агробизнес, чтобы он мог восстановить пострадавшие посевы и стада, продолжить поставку продукции, отметил он.

Как сообщалось, по данным Национального союза агростраховщиков, за период 2024-2026 годов совокупные страховые выплаты в сегменте агрострахования достигли 27,5 млрд рублей, в том числе 21,2 млрд рублей - по договорам с господдержкой.

Михаил Мишустин правительство ЛДНР Херсонская область Запорожская область
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