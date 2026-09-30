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Эксперт предложил аграриям с большими запасами зерна отказаться от ярового сева

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Аграриям, которые в этом году испытывают трудности с реализацией зерна и снижением цен на него, следует рассмотреть возможность сокращения посевных площадей и, в частности, отказа от ярового сева в 2027 году, считает заместитель председателя ассоциации "Народный фермер" Бабкен Испирян.

"Зерновые интервенции (госзакупки зерна в интервенционный фонд - ИФ) для того, чтобы спасти ситуацию, должны быть сопровождены сокращением сева, как озимого, так и ярового", - заявил Испирян на конференции "Агроинвестор: PRO растениеводство".

"До сегодняшнего дня логика того, когда мы жили в ситуации с дефицитом зерна, с его импортом, не позволяет, наверное, у нас на государственном уровне принять решение о кардинальном сокращении сева. То есть, наверное, с озимым севом это уже поздно, но можно в принципе отказаться от того же ярового сева целиком, выплатить на все площади ярового сева условно по 10 тысяч рублей на гектар и все", - сказал он.

По его словам, если яровой сев зерновых составит 10-15 млн га, то отказ от его проведения при выплате по 10 тысяч рублей на гектар обойдется в 15 млрд рублей. "Это одновременно и хозяйствам спасет бизнес, и не перегрузит рынок урожаем следующего года, - считает он. - У нас до следующего урожая осталось девять месяцев. Через девять месяцев у нас родится новый ребенок-урожай. А старый будет еще не распродан гарантированно. Мы все прекрасно понимаем, что 20 млн, а то и 25-30 млн тонн избытка останется ко времени уборки следующего урожая, который может быть примерно таким, как сейчас, но при благоприятных погодных условиях он может быть еще и больше".

Как считает Испирян, спасение ситуации "в моменте сейчас с выкупом зерна и закладкой его на хранение - это создание еще большей проблемы для следующего года". Пролонгированные кредиты и лизинговые платежи в следующем году придется платить, но будут очень низкие цены на зерно, отметил он. "Поэтому нужно принять решение - куда это зерно израсходовать либо, может быть, не сеять", - заявил он.

Народный фермер Бабкен Испирян АПК
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Эксперт предложил аграриям с большими запасами зерна отказаться от ярового сева

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