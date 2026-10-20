Глава Минэнерго Казахстана обсудил с Новаком развитие энергетического сотрудничества

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов в Москве встретился с вице-премьером Александром Новаком, сообщила пресс-служба казахстанского Минэнерго.

Стороны обсудили актуальные вопросы и перспективы двустороннего сотрудничества в топливно-энергетическом комплексе, а также возможности дальнейшего развития взаимовыгодного взаимодействия в энергетической сфере.

В завершение встречи Аккенженов от имени президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева вручил Александру Новаку орден "Достык" (Дружба) II степени. Награда присуждена за плодотворную работу по сохранению взаимного согласия в обществе, заслуги в укреплении мира, дружбы и сотрудничества между двумя народами.