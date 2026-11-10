Казахстан рассчитывает на возобновление транзита нефти по "Дружбе"

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Казахстан рассчитывает на возобновление транзита своей нефти по нефтепроводу "Дружба", но Россия пока не ответила на этот запрос, сообщил на пресс-конференции в правительстве министр энергетики республики Ерлан Аккенженов.

"Лично я сам этот вопрос задавал, запрос отправлен. Ответа пока нет. Надежда есть, мы рассчитываем, что мы возобновим этот маршрут, для нас он очень коммерчески привлекателен", - сказал он.

Ранее в Минэнерго сообщали, что экспорт казахстанской нефти в Германию в ноябре и декабре 2026 года не планируется, но "в случае урегулирования имеющихся технических ограничений и обеспечения необходимых условий транспортировки возможность возобновления поставок казахстанской нефти по указанному маршруту будет рассмотрена".

На прошлой неделе Минэнерго Казахстана сообщило, что отправило письмо российскому Минэнерго о возможном возобновлении транспортировки казахстанской нефти по системе "Дружба" и отгрузки через порт Усть-Луга.

С мая 2026 года поставки нефти из Казахстана в Германию по нефтепроводу "Дружба" не осуществляются в связи с "техническими ограничениями инфраструктурного характера на стороне транзита". С января по апрель 2026 года Казахстан отгрузил в Германию по "Дружбе" 1,02 млн тонн нефти. В 2026 году республика планировала экспортировать по указанному маршруту порядка 3 млн тонн.

В 2025 году Казахстан отгрузил в Германию на завод в Шведте 2,1 млн тонн нефти по нефтепроводу "Дружба".