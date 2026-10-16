Казахстан ратифицировал соглашение с РФ о поставках в республику нефти и нефтепродуктов

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О ратификации протокола о возобновлении действия соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в Республику Казахстан от 9 декабря 2010 года и внесении в него изменений".

Закон опубликован в пятницу в официальных казахстанских СМИ.

Протокол был подписан 27 ноября 2024 года в Астане, его основной целью является возобновление действия соглашения, срок которого истек 1 января 2024 года, и актуализация отдельных положений двустороннего сотрудничества.

Как сообщал на заседании курултая глава Минэнерго Ерлан Аккенженов, протокол сохраняет механизм ежегодного согласования индикативных балансов поставок и обмена информацией между компетентными органами двух стран, а также возможность беспошлинного импорта нефтепродуктов из России.

"Для Казахстана соглашение имеет важное значение в обеспечении энергетической безопасности и устойчивого функционирования внутреннего рынка нефтепродуктов. Оно создает международно-правовую основу для координации действий компетентных органов двух государств, позволяет своевременно формировать балансы нефтепродуктов и принимать необходимые меры при возникновении рисков дефицита отдельных видов нефтепродуктов", - пояснял Аккенженов.

В случае нератификации протокола, пояснял он, прекратится действие международно-правового механизма межправительственной координации поставок нефти и нефтепродуктов между Казахстаном и Россией. Это может снизить предсказуемость поставок и ограничить возможности оперативного реагирования на риски дефицита нефтепродуктов на внутреннем рынке.

Согласно заключению курултая к закону, сохранение беспошлинного режима имеет практическое значение для обеспечения потребностей внутреннего рынка Казахстана в отдельных видах нефтепродуктов. Так, ожидаемая экономия в 2026 году составит порядка 30 млрд тенге. Из них 5,59 млрд тенге приходится на бензин, 15,75 млрд - на дизельное топливо и 8,61 млрд - на авиатопливо.

Официальный курс на 16 октября - 454,14 тенге за $1.