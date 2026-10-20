OpenAI спешит привлечь $30 млрд с оценкой выше $1,4 трлн до IPO Anthropic

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Американская OpenAI спешит провести инвестраунд с потенциальной общей оценкой стоимости компании выше $1,4 трлн до ожидающегося в середине ноября IPO конкурирующей Anthropic, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По их словам, необычайно сжатые сроки отчасти связаны с желанием опередить Anthropic в борьбе за средства инвесторов. OpenAI также хочет воспользоваться недавним ростом выручки после запуска новых моделей, добавляют собеседники агентства.

Разработчик ChatGPT рассчитывает привлечь порядка $30 млрд и ведет переговоры с существующими инвесторами, включая японскую SoftBank Group и MGX из Абу-Даби, говорит один из источников.

Капитал нужен OpenAI для финансирования расходов на инфраструктуру и укрепление финансового положения на тот случай, если запланированное на следующий год IPO придется отложить из-за ухудшения рыночной конъюнктуры, отмечают знакомые с компанией инвесторы.

Предыдущий инвестраунд OpenAI состоялся в марте. Его объем составил рекордные $122 млрд, общая оценка - $852 млрд.