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Полугодовой чистый убыток Anthropic превысил $80 млрд

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Чистый убыток Anthropic в первом полугодии текущего года резко вырос, главным образом, из-за переоценки стоимости облигаций, конвертируемых в акции ИИ-компании, сообщает Reuters со ссылкой на проект проспекта IPO стартапа.

Согласно документу, чистый убыток Anthropic составил $80,7 млрд по сравнению с $13 млрд годом ранее. Он учитывает отрицательный эффект от увеличения оценочной стоимости конвертируемых бондов в размере $72 млрд. Этот эффект не связан с фактическими денежными затратами на операционную деятельность компании.

В первом полугодии Anthropic потратила порядка $9 млрд на вычислительные мощности и инфраструктуру против $2,3 млрд годом ранее. В общей сложности компания взяла на себя обязательства направить не менее $518 млрд в течение десяти лет на облачные сервисы, вычислительные мощности и инфраструктуру.

Ожидается, что Anthropic выйдет на IPO в ноябре. Некоторые инвесторы теперь полагают, что компания получит оценку примерно в $1,5 трлн в рамках IPO, учитывая, что ее последние финпоказатели разочаровывают инвесторов. Ранее ожидалось, что оценка Anthropic в ходе IPO может достигнуть $2 трлн.

На прошлой неделе компания сообщила, что ее выручка в третьем квартале увеличилась на 45% ко второму кварталу, до $16,8 млрд. Темпы роста выручки существенно замедлились по сравнению со вторым кварталом, когда показатель подскочил более чем вдвое.

Anthropic США
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