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OpenAI не будет проводить IPO в 2026 году

OpenAI не будет проводить IPO в 2026 году
Главный исполнительный директор OpenAI Сэм Альтман
Фото: Chris Jung/NurPhoto via Getty Images

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Американская OpenAI не выйдет на биржу в 2026 году, заявил журналу Fortune главный исполнительный директор компании Сэм Альтман.

"Вообще, я думаю, с учетом всего, что происходит с безопасностью [ИИ], сейчас неудачный момент для выхода на биржу, да мы и не спешим", - сказал он.

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На вопрос, будет ли перенесено IPO на 2027 год, Альтман ответил: "Я бы сказал, не в 2026 году. Да, у нас еще много дел - в частности, в контексте того, какими будут требования к безопасности и контролю и как участникам отрасли и государствам работать вместе".

По его словам, OpenAI выйдет на биржу, когда будет готова, в том числе с точки зрения того, "каким будет момент для этой технологии в обществе". Объявляя в июне о подаче заявки на IPO, компания Альтмана отмечала: "Мы еще не решили насчет сроков; может пройти некоторое время, потому что мы хотим сделать вещи, которые, скорее всего, легче делать в статусе частной компании".

Коллега Альтмана из Anthropic Дарио Амодеи в выходные призвал разработчиков не спешить с развитием возможностей ИИ-моделей из соображений безопасности. Альтман и глава xAI Илон Маск поддержали его призыв. Амодеи высказался за то, чтобы независимые аудиторы изучили стандарты безопасности компаний. Также он считает нужным наладить международное сотрудничество, чтобы согласовать общие правила разработки ИИ.

Ранее СМИ отмечали, что в связи с экспоненциальным прогрессом технологии растет обеспокоенность, и все больше инженеров из соответствующих компаний предупреждают об опасностях, связанных с тем, что ИИ может стать неуправляемым.

Летом OpenAI сообщила, что ряд ее моделей в ходе внутренних проверок обошли механизмы защиты, которые должны были изолировать их от интернета, и получили несанкционированный доступ к системам репозитория Hugging Face. Несколько случаев взлома сторонних систем раскрыла и Anthropic, которая также готовится к IPO.

OpenAI Anthropic Сэм Альтман Дарио Амодеи США
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