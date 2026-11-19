Anthropic установила цену в рамках IPO на уровне $83 за акцию

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Американская компания Anthropic установила цену первичного публичного размещения акций (IPO) на уровне $83 за бумагу, что выше ранее заявленного ценового диапазона в $70-78 за акцию.

Согласно сообщению компании, размещение включает 980 млн обыкновенных акций класса А, из которых 956,35 млн акций продает сама Anthropic, еще 23,65 млн акций реализуют действующие акционеры. Компания не получит средств от продажи акций действующими акционерами.

Торги бумагами под тикером ANT на площадке Nasdaq Global Select Market должны начаться 19 ноября. Закрытие сделки намечено на 20 ноября.

Общий объем размещения, по оценке Bloomberg, составляет около $81,3 млрд без учета опциона андеррайтеров, что делает сделку крупнейшей в истории мирового рынка IPO.

Основанная в 2021 году бывшими сотрудниками OpenAI компания является разработчиком семейства генеративных ИИ-моделей Claude. В число ее стратегических инвесторов входят Amazon и Alphabet, а сама Anthropic считается одним из ключевых конкурентов OpenAI на рынке генеративного ИИ. В первом полугодии 2026 года выручка компании выросла до $16,29 млрд с $1,16 млрд годом ранее. При этом компания зафиксировала чистый убыток в размере $80,7 млрд.