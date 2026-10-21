MOL уведомила об отсутствии изменений в переговорах вокруг NIS

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Существенные изменения в переговорах вокруг NIS отсутствуют, сообщила венгерская MOL.

"В ходе реализации сделки с NIS не произошло никаких изменений, которые требовали бы информирования рынка капитала со стороны MOL. В случае появления новой значимой информации MOL незамедлительно предоставит соответствующие сведения в соответствии с действующим законодательством.", - говорится в сообщении, размещенном на сайте фондовой биржи Будапешта.

Ранее СМИ со ссылкой на вице-премьера и министра финансов Сербии Синиша Мали сообщили, что MOL подписала соглашение о выкупе российской доли в сербской NIS.

"Договорённость между российской стороной, являющейся мажоритарным владельцем, и венгерской MOL достигнута. Соглашение подписано. Мы, со своей стороны, как государство также заключили акционерное соглашение с венгерской стороной. Осталось получить одобрение компетентных антимонопольных органов. Ожидаю, что заявки будут поданы в ближайшее время, и сделка будет завершена достаточно быстро", - сказал Мали.

В настоящее время основным владельцем сербской компании NIS является "Газпром нефть" (44,85%), еще 11,3% акций принадлежит АО "Интэлидженс" (находится под управлением ООО "Газпром капитал"). В прямом владении "Газпрома" - одна акция NIS. Власти Сербии владеют 29,87% в NIS, у компании также есть миноритарные акционеры.

Ранее венгерская MOL договорилась с "Газпром нефтью" о покупке 56,15% в NIS. Предполагается, что венгерская компания может в дальнейшем продать ADNOC (ОАЭ) миноритарный пакет в NIS. Кроме того, Сербия в будущем получит возможность увеличить свою долю в NIS на 5 п.п.

Сербская NIS, являясь "дочкой" "Газпром нефти", в начале 2025 года была включена в американский SDN List. Президент Сербии Александр Вучич заявлял тогда, что США требуют полного вывода российского капитала из компании.

OFAC США длительное время продлевает NIS лицензию на операционную деятельность, а венгерской MOL американцы продлевают лицензию на переговоры с "Газпром нефтью" о выкупе доли в NIS. Обе лицензии OFAC сейчас действуют до 30 октября.

NIS единственная в Сербии занимается разведкой и добычей углеводородов, ей также принадлежит НПЗ в городе Панчево мощностью 4,8 млн тонн в год. Компания доминирует на рынке нефтепродуктов своей страны, сеть АЗС представлена и в соседних балканских государствах, в сумме включая более 400 станций.

Внеочередные парламентские выборы в Сербии пройдут 25 октября.