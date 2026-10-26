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"АЛРОСА" внесла в дивидендную политику технические правки

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Набсовет "АЛРОСА" утвердил положение о дивидендной политике в новой редакции, сообщила компания.

Основные положения дивполитики остались без изменений: при отрицательном чистом долге компания выплачивает 100% свободного денежного потока (FCF), при отношении чистого долга к EBITDA до 1,0х - 70-100% FCF, при 1,0-1,5х - 50-70% FCF.

При этом дивиденды должны составлять не менее 50% от чистой прибыли по МСФО за год. В этот пункт компания и внесла техническое изменение - сделала поправку на актуальную редакцию распоряжения правительства, регулирующего формирование позиции государства как акционера, в том числе по вопросу выплаты дивидендов.

Одно из ключевых условий выплат также осталось неизменным - показатель "чистый долг/EBITDA" не превышает 1,5х. На конец первого полугодия 2026 года отношение чистого долга "АЛРОСА" к EBITDA составляло 3,2x.

Крупный акционер алмазодобытчика - республика Саха (Якутия), около 60% доходов которой формирует "АЛРОСА", планирует бюджет на 2027-2029 годы исходя из отсутствия дивидендов "АЛРОСА" в этот период.

"АЛРОСА" на фоне затяжного кризиса в алмазной отрасли не выплачивала финальные дивиденды за 2024 год, а также промежуточные и финальные за 2025 год, получив отрицательный свободный денежный поток.

Якутия владеет 25% акций "АЛРОСА", еще 8% принадлежат муниципальным районам (улусам) республики. У государства в лице Росимущества 33,02% акций "АЛРОСА". Free float "АЛРОСА", согласно последним опубликованным данным, - около 34%.

АЛРОСА Якутия Росимущество
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