Нефть Brent подорожала до $111 за баррель

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Цены на нефть заметно повышаются утром в четверг на фоне опасений в отношении ближневосточных поставок и сокращения запасов в Соединенных Штатах.

Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:09 по московскому времени составляет $111,03 за баррель, что на $2,21 (2,03%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В среду эти контракты подорожали на $0,03 (0,03%), до $108,82 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на $1,74 (1,79%), до $98,89 за баррель. По итогам предыдущей сессии их стоимость уменьшилась на $0,67 (0,68%), до $97,15 за баррель.

Поддержку рынку оказывает рост рисков нарушения поставок с Ближнего Востока после атаки БПЛА на месторождение Шайба нефтяного гиганта Saudi Aramco, в результате которой погибли два человека. США приказали некоторым дипломатам и семьям государственных служащих покинуть Саудовскую Аравию.

Тем временем в среду стало известно, что запасы нефти в Штатах на прошлой неделе сократились на 3,06 млн баррелей. Аналитики в среднем прогнозировали снижение на 800 тыс. баррелей, по данным Trading Economics.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, выросли на 987 тыс. баррелей. Неделей ранее они увеличились на 1,86 млн баррелей.