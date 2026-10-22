Михельсон заявил, что глобального перепроизводства СПГ не бывает

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Перепроизводства сжиженного природного газа (СПГ) на мировом рынке не бывает, несмотря на постоянные разговоры об этом, бывает только дефицит, заявил на XIX Веронском евразийском форуме предправления "НОВАТЭКа" Леонид Михельсон.

"Строится регазификационная инфраструктура, вводятся новые СПГ-проекты, сейчас даже слышатся мнения, что в ближайшие годы будет перепроизводство СПГ. Вот сколько "НОВАТЭК" занимается СПГ - все время мы слышим эту фразу, но фактическая практика рынка показывает: перепроизводства СПГ не бывает, это вопрос цены. Если цена снижается, СПГ просто начинает замещать уголь. А вот дефицит СПГ как раз бывает, и именно из-за него мы видим взлеты цен на газ. Это то, что происходит в текущем году", - сказал он.

По его данным, в среднем потребление газа в мире растет на 1-2% в год, а торговля в сегменте сжиженного газа растет быстрее - примерно на 4% ежегодно.

Он убежден, что исключить российский СПГ с рынка невозможно, заводы-производители по всему миру "работают на пределе". Предложения СПГ на мировом рынке "на бумаге" достаточно для покрытия спроса (510 млн тонн на начало 2026 года), но многие проекты сталкиваются с недостатком ресурсной базы.

"В Египте, Тринидаде, Нигерии, Гвинее, Анголе - везде СПГ-проектам не хватает ресурсной базы. Если добавить плановые ремонты, то фактически, мировое производство СПГ должно было работать сейчас на пределе. В условиях этого предела в начале года обстановка в Ормузском проливе выводит с рынка еще 9% объемов. Уходит 9%, и цены растут от 50% до 150%. Причем, если разбираться детально, то причина не только в производстве самих объемов газа, но, что сейчас еще важнее, в логистике: меняется поставщик, меняется вся география поставок", - сказал Михельсон.

Ожидаемый мировой спрос на СПГ в 2026 году составит 435 млн тонн.

Глава "НОВАТЭКа" подчеркнул, что если решение ЕС о запрете на российский СПГ останется в силе, ситуация на рынке только ухудшится. Пересмотр прогнозов мирового спроса на газ возможен только в бОльшую сторону, без ресурсов России его не удовлетворить.

"Как мы уже сказали в начале, СПГ-производства в мире сейчас работают на пределе возможностей, исключить из глобального баланса российские объемы нельзя, невозможно. СПГ просто пойдет на другие рынки, но появится другая проблема: меняется география поставщиков и потребителей, растет транспортное плечо, а дополнительных газовозов для обслуживания этих маршрутов просто неоткуда взять. Все верфи забиты заказами, как минимум, до 2030 года. Будет новый виток удорожания логистики, и, соответственно, роста цен", - заявил он.

Михельсон не видит перспектив стабилизации рыночных цен на газ в ближайшее время и на этом фоне отмечает преимущества работы по долгосрочным контрактам.

"Турция никогда не сталкивалась с нехваткой физических объемов, но, к сожалению, кризис сказался и на турецкой экономике: контракты на спотовые поставки энергоносителей всегда привязаны к биржевой цене, и это повлекло огромные переплаты. Еще до всех кризисов, когда спотовый рынок только рос, мы всегда призывали сохранять долгосрочные контракты. Уверен, это актуально для Турции именно сейчас", - подчеркнул он.