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Бывший топ-менеджер "Газпром-медиа" стал владельцем 80% компании, управляющей СМИ Rambler

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Бывший управляющий директор "Газпром-медиа Развлекательное ТВ" Сергей Шишкин стал владельцем 80% ООО "Медианна", контролирующего ООО "Рамблер&Ко Медиа", которая управляет СМИ Rambler Group, следует из данных ЕГРЮЛ.

У "Медианны" – 80% "Рамблер&Ко Медиа", еще 20% компании принадлежит ООО "Эпоха Диджитал" – головной компании Rambler. Как сообщалось ранее, "дочка" Сбербанка ООО "Цифровые активы" получила 100% компании "Эпоха Диджитал" в соответствии с ранее объявленными планами консолидации Сбербанком Ramblers Group.

По данным РБК, Шишкин станет гендиректором Rambler, а сделка построена так, чтобы обойти ограничение закона, запрещающего иностранцам владеть более 20% СМИ. Свыше 43% в капитале Сбербанка принадлежит юрлицам-нерезидентам.

В холдинг Rambler входят Lenta.ru, RNS,"Чемпионат.ком" и несколько других ресурсов.

В пресс-службе Сбербанка не стали комментировать, станет ли Шишкин гендиректором Rambler.

"Сбер осуществляет сделки в полном соответствии с законодательством, в том числе и с законом "О средствах массовой информации". Владельцем 80% периметра СМИ стал С.А.Шишкин, который обладает большим управленческим опытом в сфере медиа", - отметил представитель Сбербанка.

Пресс-служба также сообщила, что Шишкин имеет опыт работы в "СТС Медиа", "Видео Интернешнл" и "Газпром Медиа Холдинге".

Через "Эпоху Диджитал" Сбербанк владеет Rambler Group. Сбербанк получил 46,5% Rambler Group в августе 2019 года, в августе 2020 года увеличил долю до 55%. В конце октября банк закрыл сделку по консолидации 100% актива, выкупив оставшиеся 45% у Александра Мамута. Также в рамках сделки Мамут продаст свою долю в кинотеатре "Художественный", 100% которой будет консолидировано на балансе Rambler Group.

Как сообщалось, Сбербанк предполагает развивать Rambler Group за счет инвестиций в технологии медиасервисов, в производство собственного контента, расширение каталога фильмов и сериалов.

Сбербанк Газпром-медиа Rambler Сергей Шишкин

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