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Денежная база в России выросла с 9 по 16 октября на 186,8 млрд рублей

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Объем денежной базы в узком определении в России на 16 октября составил 23067,8 млрд рублей, сообщил Банк России.

На 9 октября денежная база в России равнялась 22881 млрд рублей. Таким образом, за период она выросла на 0,81%, или на 186,8 млрд рублей.

Денежная база в узком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в ЦБ.

Банк России ЦБ РФ
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