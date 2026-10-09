Денежная база в РФ выросла с 25 сентября по 2 октября на 20,6 млрд рублей

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Объем денежной базы в узком определении в России на 2 октября составил 22 783 млрд рублей, сообщила пресс-служба Банка России.

На 25 сентября денежная база в России равнялась 22 762,4 млрд рублей. Таким образом, за период она выросла на 0,09%, или на 20,6 млрд рублей.

Денежная база в узком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в ЦБ.