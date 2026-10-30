Денежная база в России снизилась с 16 по 23 октября на 35,5 млрд рублей

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Объем денежной базы в узком определении в России на 23 октября составил 23032,3 млрд рублей, сообщил Банк России.

На 16 октября денежная база в России равнялась 23067,8 млрд рублей. Таким образом, за это время она снизилась на 0,15%, или на 35,5 млрд рублей.

Денежная база в узком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в ЦБ.