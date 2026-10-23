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Алиханов ждет роста обрабатывающей промышленности в 2026 году на 0,5-1%

Целевой показатель на ближайшие годы - 2-3%

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Производство в обрабатывающих отраслях промышленности по итогам 2026 года вырастет на 0,5-1% (официальный прогноз правительства - 0,6%), прогнозирует глава Минпромторга Антон Алиханов. Он сказал об этом журналистам на площадке форума "Российский промышленник".

В ближайшие годы, по его словам, министерство рассчитывает на повышение темпов роста "обработки" до 2-3%, меры для достижения этого показателя сейчас обсуждаются.

"Мы вышли на определённое плато по промышленному производству. Ожидаем роста где-то от 0,5-1% в этом году. И сейчас как раз обсуждаем новые меры, которые бы вот этот импульс нам дали, и мы смогли бы выйти на темпы 2-3% в год устойчивого роста промышленности на ближайшие годы", - сказал он.

В соответствии с сентябрьским макропрогнозом Минэкономразвития, рост в обрабатывающей промышленности в 2026 году ожидается на уровне 0,6% (снижен относительно весеннего прогноза, когда ожидалось 1,0%), в 2027 году - 3,1% (2,8%), в 2028 году - 3,4% (3,1%), в 2029 году - 3,4% (3,7%).

Сдерживающим фактором остается снижение в стране инвестиционного и потребительского спроса. При этом, как отметил Алиханов, есть "определенная положительная динамика в ряде секторов", например, за последние месяцы наблюдается оживление спроса в автопроме, в потреблении мебели, фармацевтики, радиоэлектроники, специальном машиностроении.

23 октября на заседании Координационного совета по промышленности планируется рассмотреть меры поддержки со стороны государства, которые позволили бы перезапустить инвестиционный цикл, сообщил глава Минпромторга. В частности, с учетом пожеланий со стороны бизнеса, по его словам, будут пересмотрены подходы к мерам поддержки в рамках национальных проектов техлидерства.

Также на заседании Координационного совета предполагается рассмотреть возможные правки в бюджетный пакет. "Сейчас идёт бюджетный цикл. Вы знаете, мы встречались, целую серию встреч проводили с коллегами из профильных комитетов, готовим поправки ко второму чтению. И в том числе есть целый ряд запросов от транспортного машиностроения, автомобильной отрасли по дополнительным мерам поддержки", - сообщил министр.

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