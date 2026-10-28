Мантуров сообщил о росте обрабатывающей промышленности за 9 месяцев на 1%

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - В январе-сентябре 2026 года рост производства в обрабатывающих отраслях промышленности составил 1%, сообщил на правительственном часе в Совете Федерации первый вице-премьер Денис Мантуров.

"На фоне охлаждения экономики в текущем году динамика замедлилась, но остается положительной: плюс 1% за девять месяцев, - в первую очередь за счет отраслей, задействованных для обеспечения обороноспособности страны", - сказал он.

"Пока проседают направления, зависимые от инвестиционного спроса, вместе с тем появляются признаки восстановления гражданских производств, ориентированных на потребительскую активность.

В частности, это касается автомобильной промышленности, мебели и отдельных сегментов бытовой электроники", - уточнил Мантуров.