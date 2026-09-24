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Минэкономразвития прогнозирует снижение промпроизводства в 2026 году на 0,2%

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Минэкономразвития ухудшило прогноз динамики промышленного производства в стране 2026 году до снижения на 0,2% с роста на 0,6% в майской версии, сообщил журналистам представитель министерства.

В 2027 году министерство прогнозирует рост промпроизводства на уровне 2,2% (повысило прогноз с 2,1%), в 2028 году - 2,7% (повысило с 2,4%), в 2029 году - 2,4% (понизило с 2,5%).

Рост в обрабатывающей промышленности в 2026 году ожидается на уровне 0,6% (прогноз понижен с 1%), в 2027 году - 3,1% (2,8%), в 2028 году - 3,4% (3,1%), в 2029 году - 3,4% (3,7%).

В январе-августе 2026 года, по оценке Росстата, промпроизводство продемонстрировало нулевую динамику (0,0%) в годовом выражении, в том числе в августе был спад на 0,6% в годовом выражении после роста на 0,4% в июле. В 2025 году промпроизводство увеличилось на 1%, в том числе обрабатывающая промышленность выросла на 3,1%.

Минэкономразвития Росстат
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