"Русагротранс" отметил снижение отгрузок пшеницы ведущими мировыми экспортерами

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Ведущие экспортеры пшеницы - Россия, США, Евросоюз, Канада, Украина, Австралия и Аргентина с 1 июля по середину октября этого года поставили на мировой рынок около 44,7 млн тонн этого зерна, что на 9,3 млн тонн меньше, чем за тот же период 2025 года, сообщили "Интерфаксу" в аналитическом центре "Русагротранса".

Основная причина - снижение экспорта из России и с Украины на 7,5 млн тонн, а также из США - на 3,7 млн тонн. Рост экспорта из ЕС на 0,6 млн тонн и из Канады на 1,4 млн тонн лишь незначительно компенсировал выпавшие поставки.

"Это означает, что импортеры в конечном счете будут вынуждены докупать объемы и, соответственно, перспективы дальнейшего роста экспортных цен в условиях ограниченных поставок из портов Черного моря не исчерпаны", - считают аналитики.

Центр сохранил прогноз экспорта пшеницы из России в октябре на уровне 3 млн тонн против 2,9 млн тонн в сентябре. По его данным, за первые две декады месяца вывезено около 1,5 млн тонн.