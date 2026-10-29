"Русагротранс" прогнозирует, что в ноябре экспорт российской пшеницы превысит 3 млн тонн

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Экспорт пшеницы из России в ноябре может превысить 3 млн тонн, прогнозирует аналитический центр "Русагротранса".

Прогноз отгрузок на октябрь сохраняется на уровне 3 млн тонн. Это максимальный месячный объем с начала сезона (с 1 июля 2026 года), сообщили "Интерфаксу" в центре. С 1 по 27 октября вывезено около 2,5 млн тонн пшеницы.

На фоне проблем с логистикой в Азово-Черноморском бассейне зернотрейдеры используют альтернативные маршруты для экспорта. В частности, значительная часть пшеницы была переориентирована в порты Балтики. Кроме того, экспорт зерна начался и через Мурманский морской торговый порт, который ранее не занимался такими отгрузками.

Как заявила на днях министр сельского хозяйства Оксана Лут, в нынешних условиях все участники экспортной цепочки "делают невозможное" для выполнения обязательств перед зарубежными партнерами по поставкам зерна.