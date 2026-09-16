"Русагротранс" повысил прогноз экспорта пшеницы в сентябре до 2,2 млн т

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Аналитический центр "Русагротранса" повысил прогноз экспорта пшеницы в сентябре до 2,2 млн тонн.

Как сообщили "Интерфаксу в центре, прогноз увеличен на фоне роста темпов вывоза на ряде экспортных направлений.

Прежний прогноз центра составлял 1,75 млн тонн.

В центре также сообщили, что в первой половине месяца на экспорт отправлено около 1,1 млн тонн пшеницы.

По данным аналитиков, на прошедшей и в начале текущей недели цены на пшеницу на мировых площадках снижались на фоне новостей о возможных переговорах между Россией и Украиной по поводу моратория на удары по энергетической и иной критической инфраструктуре. Кроме того, в конце прошлой недели вышел по сути "медвежий" сентябрьский отчет Минсельхоза США, который сохранил в целом оптимистические оценки экспорта России и Украины в текущем сезоне.

Прогнозы мировых запасов пшеницы и кукурузы на конец 2026/27 сезона оказались выше ожиданий рынка. Для США прогноз сбора кукурузы был сокращен сильнее ожиданий, но была снижена и оценка потребления. В результате конечные запасы в США также оказались выше ожидаемых рынком.

В центре также сообщили, что, по предварительным данным, Алжир на тендере 15 сентября закупил 510 тыс. тонн пшеницы по $319-321 за тонну (C&F) с поставкой в ноябре, что на $30 выше, чем на предыдущем тендере, прошедшем 5 августа.