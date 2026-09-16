Поиск

"Русагротранс" повысил прогноз экспорта пшеницы в сентябре до 2,2 млн т

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Аналитический центр "Русагротранса" повысил прогноз экспорта пшеницы в сентябре до 2,2 млн тонн.

Как сообщили "Интерфаксу в центре, прогноз увеличен на фоне роста темпов вывоза на ряде экспортных направлений.

Прежний прогноз центра составлял 1,75 млн тонн.

В центре также сообщили, что в первой половине месяца на экспорт отправлено около 1,1 млн тонн пшеницы.

По данным аналитиков, на прошедшей и в начале текущей недели цены на пшеницу на мировых площадках снижались на фоне новостей о возможных переговорах между Россией и Украиной по поводу моратория на удары по энергетической и иной критической инфраструктуре. Кроме того, в конце прошлой недели вышел по сути "медвежий" сентябрьский отчет Минсельхоза США, который сохранил в целом оптимистические оценки экспорта России и Украины в текущем сезоне.

Прогнозы мировых запасов пшеницы и кукурузы на конец 2026/27 сезона оказались выше ожиданий рынка. Для США прогноз сбора кукурузы был сокращен сильнее ожиданий, но была снижена и оценка потребления. В результате конечные запасы в США также оказались выше ожидаемых рынком.

В центре также сообщили, что, по предварительным данным, Алжир на тендере 15 сентября закупил 510 тыс. тонн пшеницы по $319-321 за тонну (C&F) с поставкой в ноябре, что на $30 выше, чем на предыдущем тендере, прошедшем 5 августа.

Русагротранс
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Силуанов и Никитин вошли в совет директоров РЖД

 Силуанов и Никитин вошли в совет директоров РЖД

Ракета "Союз-2.1б" с грузовым кораблем "Прогресс МС-35" стартовала с Байконура

Нобелевский лауреат Майкл Кремер назначен главным экономистом Всемирного банка

 Нобелевский лауреат Майкл Кремер назначен главным экономистом Всемирного банка

Индексация тарифов ЖКУ добавит к инфляции 0,7 п.п., приблизив к верхней границе прогноза ЦБ в 7%

 Индексация тарифов ЖКУ добавит к инфляции 0,7 п.п., приблизив к верхней границе прогноза ЦБ в 7%

Глава ЕК назвала цены на энергию для Европы слишком высокими

"СовЭкон" прогнозирует в июле-сентябре минимальный с 2010 года экспорт пшеницы

ЦБ РФ возобновит снижение ставки, убедившись в развороте инфляционных процессов

 ЦБ РФ возобновит снижение ставки, убедившись в развороте инфляционных процессов

В Гонконге представили первый в истории план развития на пятилетку

Алиханов предложил создать "национального нефтесервисного чемпиона"
Хроники событий
Инфляция в России Инфляция в России 188 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11771 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 478 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3734 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 121 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 258 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2526 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 90 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 457 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 146 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов