Банк России повысил прогноз по средней ставке на 2027 год

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Банк России повысил прогноз по средней ставке на 2027 год 12,5-13,5% годовых против прежнего прогноза - 10,5-12,5%. Об этом говорится в пресс-релизе ЦБ после заседания по ставке. ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 14%.

Рынок и аналитики большее внимание придавали прогнозу по средней ставке на следующий год.

Траектория ставки на 2028 год увеличена до 9-10% с 8-9%.

Прогноз по средней ключевой ставке на 2029 год остался на уровне 7,5-8,5% (этот диапазон оценивается как нейтральный).

Прогноз по средней ключевой ставке на 2026 год уточнен: ЦБ ожидает ее на уровне 14,6% вместо диапазона в 14,5-14,6% в июле, следует из среднесрочного макроэкономического прогноза ЦБ.

"С учетом того, что с 1 января по 25 октября 2026 года средняя ключевая ставка равна 14,7%, с 26 октября до конца 2026 года средняя ключевая ставка составит 14,0% (с учетом округления), что допускает как сохранение, так и изменение ключевой ставки на заседании в декабре 2026 года", - отмечает регулятор.

Дальнейшие решения по ставке Банк России будет принимать в зависимости от динамики инфляции и инфляционных ожиданий, а также в зависимости от оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий.