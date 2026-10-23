Поиск

Банк России повысил прогноз по средней ставке на 2027 год

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Банк России повысил прогноз по средней ставке на 2027 год 12,5-13,5% годовых против прежнего прогноза - 10,5-12,5%. Об этом говорится в пресс-релизе ЦБ после заседания по ставке. ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 14%.

Рынок и аналитики большее внимание придавали прогнозу по средней ставке на следующий год.

Траектория ставки на 2028 год увеличена до 9-10% с 8-9%.

Прогноз по средней ключевой ставке на 2029 год остался на уровне 7,5-8,5% (этот диапазон оценивается как нейтральный).

Прогноз по средней ключевой ставке на 2026 год уточнен: ЦБ ожидает ее на уровне 14,6% вместо диапазона в 14,5-14,6% в июле, следует из среднесрочного макроэкономического прогноза ЦБ.

"С учетом того, что с 1 января по 25 октября 2026 года средняя ключевая ставка равна 14,7%, с 26 октября до конца 2026 года средняя ключевая ставка составит 14,0% (с учетом округления), что допускает как сохранение, так и изменение ключевой ставки на заседании в декабре 2026 года", - отмечает регулятор.

Дальнейшие решения по ставке Банк России будет принимать в зависимости от динамики инфляции и инфляционных ожиданий, а также в зависимости от оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий.

Хроника 16 февраля 2024 года – 23 октября 2026 года Ставка ЦБ РФ
Банк России ЦБ РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ЦБ связал основные проинфляционные риски с дисбалансом спроса и предложения

Банк России ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 14%

 Банк России ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 14%

Алиханов ждет роста обрабатывающей промышленности в 2026 году на 0,5-1%

Греф оценил годовую чистую прибыль Сбербанка в 2026 году примерно в 2 трлн рублей

 Греф оценил годовую чистую прибыль Сбербанка в 2026 году примерно в 2 трлн рублей

Т-Банк за девять месяцев увеличил чистую прибыль по РСБУ в 3,3 раза

Золото подешевело до минимума за три месяца

 Золото подешевело до минимума за три месяца

Экспорт продукции АПК РФ в КНР к середине октября превысил показатель за весь 2025 г.

 Экспорт продукции АПК РФ в КНР к середине октября превысил показатель за весь 2025 г.

Dow Jones завершил торги в небольшом плюсе, Nasdaq упал максимально с июня

 Dow Jones завершил торги в небольшом плюсе, Nasdaq упал максимально с июня

В кабмине сообщили о положительной динамике на топливном рынке по бензину и ДТ

Brent остается в плюсе и торгуется у $111,39 за баррель
Хроники событий
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 129 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12530 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 260 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3964 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 119 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 76 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 295 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 164 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 149 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 201 материалов