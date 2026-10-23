ЦБ отметил, что для возврата инфляции к 4% нужен более долгий период жестких ДКУ

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Для возвращения инфляции к целевому показателю в 4% потребуется более продолжительный период умеренно жестких денежно-кредитных условий, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

"Инфляция в устойчивой части остается на повышенном уровне, инфляционные ожидания в экономике - вблизи максимумов последних лет. И, к сожалению, такая ситуация может продлиться дольше, чем мы оценивали в июле. А значит, для возвращения инфляции к 4% нам потребуется более продолжительный период умеренно жестких денежно-кредитных условий", - сказала Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.

"С учетом этого мы повысили прогноз средней ключевой ставки на следующий год до 12,5-13,5%", - отметила она.