Программу льготной ИТ-ипотеки могут завершить досрочно

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Российские власти обсуждают возможность завершения программы льготной ипотеки для ИТ-специалистов, пишет РБК со ссылкой на источники на ИТ- и финансовом рынке.

Пресс-служба Минцифры РФ отказалась предоставить комментарий "Интерфаксу".

По словам двух собеседников РБК, один из сценариев предусматривает, что программа закончит действие с декабря 2026 года. Один источник говорит, что параметры и сроки досрочного завершения программы еще прорабатываются.

Федеральный чиновник подтвердил изданию, что вопрос завершения льготной ипотеки для айтишников обсуждается, но окончательное решение еще не принято. Вопрос рассматривается в рамках определения приоритетов бюджетных расходов, сказал один из источников.

В текущем проекте бюджета на 2027-2029 годы заложено снижение финансирования программы: с 77,8 млрд рублей в 2026 году до 64,8 млрд рублей в 2027 году, 41,1 млрд рублей - в 2028 году и 35 млрд рублей - в 2029 году.

Программа льготной ипотеки для сотрудников ИТ-компаний была запущена в апреле 2022 года и изначально была рассчитана до конца 2024 года, но летом 2024 года ее продлили до 2030 года. Тогда же из программы исключили самые популярные города - Москву и Санкт-Петербург.

Программа предполагает, что государство компенсирует банкам разницу между льготной и рыночной ставкой по ипотечному кредиту. Получить льготу могут сотрудники аккредитованных Минцифры ИТ-компаний, применяющих налоговые льготы.

Сейчас на льготную ипотеку могут рассчитывать айтишники в возрасте от 18 до 50 лет с зарплатой от 150 тыс. рублей в городах-миллионниках (кроме Москвы и Санкт-Петербурга), Подмосковье и Ленобласти, с зарплатой от 90 тыс. рублей - в остальных регионах и населенных пунктах.

За январь-сентябрь 2026 года, по данным "Дом.РФ", российские банки оформили 9 тыс. кредитов по программе ИТ-ипотеки почти на 64,5 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2025 года количество таких ссуд увеличилось на 11%, а объем - на 18%. Всего с начала действия программы айтишники взяли таких кредитов почти на 880 млрд руб.