Правительство продлило срок ИТ-ипотеки до 2030 года

Программа не будет распространяться на Москву и Петербург

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Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Правительство РФ приняло решение продлить программу льготного ипотечного кредитования для ИТ-специалистов до 2030 года, говорится в сообщении кабмина.

Программа льготной ипотеки для сотрудников ИТ-компаний была запущена в апреле 2022 года и была рассчитана до конца 2024 года.

"Ключевой целью обновленной программы является удержание квалифицированных ИТ-специалистов в регионах. В этой связи программа не будет распространяться на Москву и Санкт-Петербург", - говорится в сообщении.

Уточняется, что продление программы на новых условиях планируется с августа 2024 года. Предельная ставка составит до 6% годовых, а максимальная сумма кредита на льготных условиях - до 9 млн рублей. При этом ставка может быть дополнительно снижена за счет банковских и региональных программ.

Для получения льготного кредита к среднему уровню дохода ИТ-специалиста установлены следующие требования. В городах-миллионниках, а также в Московской и Ленинградской областях минимальный уровень зарплаты до вычета НДФЛ составляет от 150 тыс. рублей. В остальных городах и населенных пунктах - от 90 тыс. рублей в месяц.

За время действия программы ИТ-специалистам уже выдано более 75 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 700 млрд рублей. "Таким образом, установленные показатели были достигнуты досрочно", - отмечается в сообщении.

В этой связи в 2024 году правительство приняло решение дополнительно выделить более 39 млрд рублей, которые будут использованы как на поддержку ИТ-специалистов по обновленным условиям программы, так и на обслуживание ранее выданных ипотечных кредитов.

Основная часть потребности в дополнительных бюджетных ассигнованиях (более 23 млрд рублей) будет выделена уже в III квартале 2024 года. Предполагается, что это позволит улучшить жилищные условия порядка 2,5 тыс. ИТ-специалистов.

Всего до конца 2024 года на новых условиях планируется дополнительно выдать около 4,5 тыс. ипотечных кредитов.

В сообщении уточняется, что оформить ИТ-ипотеку можно как на покупку строящегося, так и готового жилья на первичном рынке недвижимости, а также на индивидуальное жилищное строительство.

Программа охватывает специалистов в возрасте от 18 до 50 лет включительно, работающих на протяжении срока действия ипотечного договора в аккредитованных ИТ-компаниях, соответствующих критериям получателей налоговых льгот. Льготные кредиты по программе выдают более 50 кредитных организаций.

"На сегодняшний день отечественная цифровая индустрия развивается высокими темпами, и важно, чтобы это развитие происходило по всей России равномерно. Поэтому сегодня наша основная задача в том, чтобы сохранить кадровый ИТ-потенциал регионов нашей страны. С учетом продления программы до 2030 года приобрести жилье по льготной ставке смогут не менее 82 тыс. региональных специалистов", - приводятся в сообщении слова вице-премьера - руководителя аппарата правительства РФ Дмитрия Григоренко.

Как сообщалось ранее, в начале апреля кабмин увеличил лимит по IT-ипотеке с 500 до 700 млрд рублей. Отмечалось, что за счет этого улучшить жилищные условия в рамках программы смогут более 15 тыс. семей. Выделенные средства "ДОМ.РФ" распределил между 33 кредитными организациями пропорционально объему требований на основе поданных заявок. Среди кредиторов были Сбербанк, ВТБ, банк "ДОМ.РФ", Альфа-банк, Росбанк и другие. В июне банки заявили о том, что выделенный лимит был исчерпан.