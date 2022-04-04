Правительство РФ выделило 14 млрд руб. на гранты для IT-отрасли

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Правительство России приняло постановление о выделении 14 млрд рублей на поддержку компаний IT-отрасли в условиях санкций. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Средства в виде грантов будут распределять фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (фонд Бортника), фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий (фонд "Сколково") и Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ).

Как следует из постановления, РФРИТ получит 10,8 млрд рублей на поддержку проектов по разработке и внедрению российских решений в сфере информационных технологий в рамках федерального проекта "Цифровые технологии" нацпрограммы "Цифровая экономика". Всего в 2022 году должно быть поддержано не менее 20 проектов.

Фонд "Сколково" получит 1,2 млрд рублей "на обеспечение первого масштабного внедрения российских решений в сфере информационных технологий", поддержку должны получить не менее четырех проектов.

Дополнительная субсидия, выделяемая Фонду Бортника в 2022 году на поддержку проектов малых предприятий в сфере цифровых решений, составит 2 млрд рублей, их предполагается направить на поддержку 107 проектов до конца года.

Ранее в Минцифры предложили "кратно" увеличить объем финансирования грантовых программ (в бюджете на 2022 год на них предусмотрено 7,5 млрд рублей), изменить пропорции софинансирования со стороны государства (80/20 против нынешних 50/50), увеличить размеры грантов и предусмотренный уровень заработной платы сотрудников. При этом для отдельных особо значимых проектов по разработке перспективных отечественных решений в области ИТ максимальный размер грантов составит до 6 млрд руб. на три года. Также в министерство изменило процедуру конкурсного отбора: сначала ИТ-компании будут проходить публичную защиту проектов перед грантовым комитетом и экспертами, и уже затем перспективные проекты перейдут к подготовке формальной части заявки. Заполнить заявку на предварительный отбор компании могут с помощью специальной формы на портале госуслуг.

Субсидии банкам для льготного кредитования

Кроме того, правительство РФ в 2022 году выделит Минцифры из Резервного фонда 3 млрд рублей на субсидирование банкам недополученных доходов по льготным кредитам для системообразующих аккредитованных организаций в сфере IT. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации.

Как говорится в документе, в 2022 году объем выданных кредитных средств заемщикам на пополнение оборотных средств системообразующих IT-организаций по льготной процентной ставке составит 54,5 млрд рублей. Кредиты будут предоставляться как самим системообразующим аккредитованным при Минцифры IT-компаниям, так и организациям, входящим с ними в одну группу лиц.

Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин 2 марта подписал указ о мерах поддержки IT-отрасли, среди которых - льготные кредиты на продолжение работы и новые проекты по ставке до 3%.

Субсидия для ипотеки IT-сотрудников

Правительство РФ выделит Минцифры 1,5 млрд рублей из Резервного фонда на субсидирование льготной ипотеки для IT-сотрудников.

Субсидия будет направлена АО "ДОМ.РФ" для возмещения банкам недополученных доходов по ипотечным кредитам, выданным сотрудникам аккредитованных IT-компаний. Предполагается, что получить льготный кредит смогут не менее 10 тыс. человек.

Ранее Минцифры предложило снизить минимальный порог дохода для получения льготной ипотеки IT-специалистами. Меру поддержки предлагается распространить на IT-специалистов в возрасте от 22 до 45 лет с доходом от 150 тыс. рублей в месяц для городов-миллионников и от 100 тыс. рублей для регионов.