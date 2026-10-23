РСПП предупредил о накоплении системных рисков, в том числе для банков, из-за жесткой ДКП

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Сохранение ключевой ставки на уровне 14% было ожидаемым решением, однако свидетельствует о продолжении Банком России жесткой денежно-кредитной политики (ДКП), что создает риск накопления системных проблем, в том числе для банковского сектора, заявил Российский союз промышленников и предпринимателей.

"РСПП понимает логику регулятора: инфляция остается выше целевого уровня, а инфляционные ожидания населения и бизнеса - повышенными. Вместе с тем период жесткой денежно-кредитной политики продолжается уже третий год. Ее накопленный эффект начинает сдерживать не только инфляцию, но и инвестиционную активность, структурную перестройку экономики и деловую уверенность", - сказал через пресс-службу вице-президент союза Александр Мурычев.

Он отметил, что "инвестиционный канал практически парализован: стоимость кредита для конечного заемщика остается запретительно высокой для проектов с горизонтом окупаемости 5-10 лет".

"В результате бизнес направляет заемные средства преимущественно на рефинансирование и покрытие текущих разрывов, а не на модернизацию и расширение производства", - отметил он.

Дополнительное давление создают рост налоговой нагрузки, макропруденциальные надбавки и высокая стоимость заимствований. В этих условиях дальнейшее сохранение жесткой ДКП без смягчения смежных регуляторных требований повышает риск накопления системных проблем, в том числе для банковского сектора, заявили в РСПП.

"Необходимо сместить акцент с прямого изъятия средств на стимулирование инвестиций и снизить стоимость длинных денег с использованием немонетарных механизмов. В текущей конструкции экономической политики доминирует задача оперативного сдерживания инфляции, тогда как цель выхода на темпы роста ВВП выше среднемировых к 2030 году требует дополнительных инструментов реализации. Достижение этой цели представляется затруднительным при одновременном сохранении жесткой денежно-кредитной и бюджетной политики", - считает Мурычев.

По мнению РСПП, эквивалентную часть дополнительных бюджетных доходов целесообразно направлять в целевые инвестиционные механизмы: фондирование проектов через институты развития, субсидирование ставок по приоритетным инвестиционным кредитам, капитализацию гарантийных институтов и развитие проектного финансирования.