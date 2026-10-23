Пространство для снижения ставки Банка России в 2027 году сохраняется, но его стало меньше

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Пространство для снижения ключевой ставки в следующем году сохраняется, но его стало меньше, сказала на пресс-конференции председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

"Что касается пространства для снижения ставки, говорить о пространстве про одно заседание, наверное, неуместно, а нужно смотреть на траекторию. И мы видим, что на следующий год сохраняется пространство для снижения ставки, но мы повысили траекторию, это означает, что этого пространства стало меньше", - сказала она.

Банк России 23 октября ожидаемо сохранил ключевую ставку на 14%. В этот же день ЦБ опубликовал обновленный среднесрочный макроэкономический прогноз, где повысил прогноз по средней ключевой ставке на 2027 год, теперь ждет ее в диапазоне 12,5-13,5% вместо диапазона 10,5-12,5% в июле.