Центробанк в пятницу предметно рассматривал только паузу в изменении ставки

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Совет директоров Банка России на заседании в пятницу предметно обсуждал только вариант ее сохранения и в основном только нейтральный вариант сигнала, сообщила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

"Как и на сентябрьском заседании, были отдельные мнения о повышении ставки, предметно обсуждался только один вариант - это сохранение ставки", - сказала она.

Отвечая на вопрос, рассматривался ли при этом жесткий вариант сигнала, глава ЦБ сообщила, что участники заседания практически обсуждали только нейтральный вариант сигнала.

Кроме того, она отметила, что в обновленном макропрогнозе ЦБ повышена траектория ключевой ставки, это означает, что пространства для снижения ставки стало меньше.