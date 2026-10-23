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Центробанк в пятницу предметно рассматривал только паузу в изменении ставки

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Совет директоров Банка России на заседании в пятницу предметно обсуждал только вариант ее сохранения и в основном только нейтральный вариант сигнала, сообщила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

"Как и на сентябрьском заседании, были отдельные мнения о повышении ставки, предметно обсуждался только один вариант - это сохранение ставки", - сказала она.

Отвечая на вопрос, рассматривался ли при этом жесткий вариант сигнала, глава ЦБ сообщила, что участники заседания практически обсуждали только нейтральный вариант сигнала.

Кроме того, она отметила, что в обновленном макропрогнозе ЦБ повышена траектория ключевой ставки, это означает, что пространства для снижения ставки стало меньше.

Хроника 16 февраля 2024 года – 23 октября 2026 года Ставка ЦБ РФ
ЦБ РФ Эльвира Набиуллина
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