Поиск

ЦБ не видит рисков для финансовой стабильности в РФ

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Рисков для финансовой стабильности в РФ нет, даже если какие-то крупные компании сталкиваются с долговыми проблемами, они носят временный характер и не влияют на ситуацию в целом, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на брифинге по итогам заседания совета директоров ЦБ, на котором он сохранил ключевую ставку на уровне 14,0%.

"Мы постоянно ведем мониторинг финансового состояния компаний в целом, особое внимание крупнейшим компаниям", - отметила она.

"Новые данные мы опубликуем в обзоре финансовой стабильности в начале декабря. Сейчас мы видим по данным на 1 июля, что доля компаний, прибыль которых не покрывают проценты, то есть затраты на обслуживание долга, немного выросла. Но мы видим, что, с учетом тех макроэкономических предпосылок, которые есть, с учетом трендов, которые есть, и эффектов от прошлого снижения ключевой ставки, ситуация для некоторых компаний улучшается. Кроме того, внешние условия для целого ряда отраслей улучшились", - сказала Набиуллина.

По ее словам, "среди компаний есть очень разные - есть компании, у которых уже хронические проблемы с оплатой долга, у которых очень давно высокая долговая нагрузка".

"Но у подавляющего числа компаний, так называемых компаний-тяжеловесов, даже если есть временные трудности и потребности в реструктуризации долга, то мы оцениваем, что эти сложности временные. И банки, когда идут на реструктуризацию кредитов, тоже оценивают, что это временные сложности. Рисков для финансовой стабильности в целом сейчас нет, поэтому это никак не могло быть фактором для принятия решения (по ключевой ставке - ИФ)", - заявила глава ЦБ.

Она отметила, что "новый прогноз по ключевой ставке хоть и повышен, но тем не менее предполагает снижение средней ключевой ставки в следующем году по сравнению с этим годом".

"Это означает, что опасаться какого-то массового ухудшения финансового положения, платежеспособности компаний в следующем году оснований нет", - заявила Набиуллина.

Эльвира Набиуллина ЦБ РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Набиуллина считает, что факт дизельной сделки можно оценить положительно

ЦБ не видит рисков для финансовой стабильности в РФ

РСПП предупредил о накоплении системных рисков, в том числе для банков, из-за жесткой ДКП

В ЦБ допустили, что последствия от "выбытия мощностей" будут сказываться дольше, чем ожидалось

Программу льготной ИТ-ипотеки могут завершить досрочно

 Программу льготной ИТ-ипотеки могут завершить досрочно

ЦБ связал основные проинфляционные риски с дисбалансом спроса и предложения

Банк России ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 14%

 Банк России ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 14%

Алиханов ждет роста обрабатывающей промышленности в 2026 году на 0,5-1%

Греф оценил годовую чистую прибыль Сбербанка в 2026 году примерно в 2 трлн рублей

 Греф оценил годовую чистую прибыль Сбербанка в 2026 году примерно в 2 трлн рублей

Т-Банк за девять месяцев увеличил чистую прибыль по РСБУ в 3,3 раза
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12535 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 131 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 201 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 260 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3964 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 120 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 76 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 295 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 164 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 149 материалов