ЦБ не видит рисков для финансовой стабильности в РФ

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Рисков для финансовой стабильности в РФ нет, даже если какие-то крупные компании сталкиваются с долговыми проблемами, они носят временный характер и не влияют на ситуацию в целом, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на брифинге по итогам заседания совета директоров ЦБ, на котором он сохранил ключевую ставку на уровне 14,0%.

"Мы постоянно ведем мониторинг финансового состояния компаний в целом, особое внимание крупнейшим компаниям", - отметила она.

"Новые данные мы опубликуем в обзоре финансовой стабильности в начале декабря. Сейчас мы видим по данным на 1 июля, что доля компаний, прибыль которых не покрывают проценты, то есть затраты на обслуживание долга, немного выросла. Но мы видим, что, с учетом тех макроэкономических предпосылок, которые есть, с учетом трендов, которые есть, и эффектов от прошлого снижения ключевой ставки, ситуация для некоторых компаний улучшается. Кроме того, внешние условия для целого ряда отраслей улучшились", - сказала Набиуллина.

По ее словам, "среди компаний есть очень разные - есть компании, у которых уже хронические проблемы с оплатой долга, у которых очень давно высокая долговая нагрузка".

"Но у подавляющего числа компаний, так называемых компаний-тяжеловесов, даже если есть временные трудности и потребности в реструктуризации долга, то мы оцениваем, что эти сложности временные. И банки, когда идут на реструктуризацию кредитов, тоже оценивают, что это временные сложности. Рисков для финансовой стабильности в целом сейчас нет, поэтому это никак не могло быть фактором для принятия решения (по ключевой ставке - ИФ)", - заявила глава ЦБ.

Она отметила, что "новый прогноз по ключевой ставке хоть и повышен, но тем не менее предполагает снижение средней ключевой ставки в следующем году по сравнению с этим годом".

"Это означает, что опасаться какого-то массового ухудшения финансового положения, платежеспособности компаний в следующем году оснований нет", - заявила Набиуллина.