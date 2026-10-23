Минэкономразвития предупредило о последствиях долгого сохранения высокой ставки ЦБ

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Решение Банка России оставить ключевую ставку на уровне 14% отражает текущий баланс рисков, но длительное сохранение дорогого кредита может сдерживать инвестиции и экономику, сообщило Минэкономразвития.

"Решение Банка России было ожидаемым и отражает текущий баланс рисков и возможностей в экономике", - отметили в ведомстве.

При этом там подчеркивают, что "важно, чтобы смягчение денежно-кредитных условий учитывало складывающуюся ситуацию с инфляцией и экономической активностью".

"Длительное сохранение дорогого кредита может сдерживать инвестиции и темпы роста экономики", - заявили в Минэкономразвития.