Шохин считает, что ЦБ мог бы символически снизить ставку на 0,25-0,5 п.п.

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Решение Банка России сохранить ключевую ставку на уровне 14% было ожидаемым, хотя, учитывая предложенный правительством сбалансированный вариант трехлетнего бюджета, регулятор мог бы пойти на символическое понижение "ключа" - на 0,25-0,5 процентного пункта. Такое мнение в беседе с журналистами высказал глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), бизнес-омбудсмен Александр Шохин.

"Центральный банк не обманул ожидания аналитиков и бизнеса, оставил ставку на прежнем уровне. (...) Начиная с весны мы просили снизить ставку на один процентный пункт, затем на 0,5 п.п. Последний раз мы бились за то, чтобы ставку не повысили", - сказал он, допустив, что при такой траектории ставки на февральском совете директоров Банка России бизнес "будет биться за то, чтобы повысили только на 1 п.п.".

"Хотя, честно говоря, снижение на, скажем, 50 базисных пунктов - это символ, он никак не влияет ни на макроэкономику, ни на кредитование и так далее, это демонстрация намерений. И я считаю, что можно было бы на это пойти. Ну, либо позаимствовать у ФРС или Европейского центрального банка практику снижения на 0,25, опять же, чтобы демонстрировать, что идём туда (к снижению ставки - ИФ), но идём маленькими шажками", - добавил Шохин.

По его словам, даже символическое снижение ставки еще раз продемонстрировало бы позитивное отношение ЦБ к бюджетной политике правительства РФ, которое может стать основанием для снижения ключевой ставки в перспективе.

"Комбинация жёсткого, сбалансированного, как его теперь называют, бюджета и позитивная реакция на это ЦБ: устами (зампред ЦБ - ИФ) Алексея Заботкина было сказано, что их удовлетворяет отсутствие, так сказать, избыточного бюджетного импульса и сбалансированность бюджета, - это даёт основания для смягчения политики в будущем. Поддержите тогда правительство снижением этой ставки, что вы оценили проект бюджета и вместе с правительством будете бороться за то, чтобы отстоять от бизнеса те или иные поправки по смягчению бюджетной политики", - предложил Шохин.

По его мнению, предпринять шаги по дальнейшему изменению ключевой ставки Банку России не дает в том числе, продолжающаяся дискуссия бизнеса и правительства об изменении финансовой нагрузки.

"Если бизнес, например, сумеет отбить ряд вещей по налогу на сверхдоходы или обложению пассивных доходов - это закрытые ПИФы и личные фонды, например, или дивиденды, не самые жёсткие варианты, если будут приняты - то условно, дефицит бюджета не увеличить, он в первом чтении застолблен, - стало быть, нужно искать другие варианты. Пойдёт ли правительство с Думой на другие варианты, среди коих только повышение универсальных ставок: прибыль, НДС, НДФЛ там и так далее? (...) Это тоже повод для Центрального банка, как говорится, не принимать поспешных, как они считают, решений о снижении даже маленькими шажками ставки", - полагает глава РСПП.

Как сообщалось, в пятницу совет директоров Банка России второе заседание подряд оставил ключевую ставку без изменений - на уровне 14% годовых. Аналогичное решение было принято на предыдущем заседании, 11 сентября.