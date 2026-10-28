Сбербанк допускает сохранение ставки ЦБ в декабре или снижение на 25 б.п.

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Ключевая ставка Банка России в декабре может быть сохранена или снижена на 25 базисных пунктов, заявил на конференц-звонке зампред правления, финансовый директор Сбербанка Тарас Скворцов.

"На двух последних заседаниях ЦБ взял паузу в цикле снижения ключевой ставки из-за сохранения высоких инфляционных ожиданий и выбытия производственных мощностей в ряде отраслей. В этой связи мы допускаем вариант сохранения ключевой ставки на последнем заседании в декабре, но вместе с тем считаем, что есть довольно существенная вероятность того, что ключевая ставка может быть снижена на 25 базисных пунктов", - сообщил Скворцов.

Сбербанк повысил прогноз по росту ВВП на 2026 год до 0,5-1% с 0-0,5%, по инфляции - до 6,5-7,5% с 6,5-7% ранее.

ЦБ в октябре сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых второе заседание подряд.