Глава аппарата правительства Григоренко попросил о переходе на другую работу

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Вице-премьер - глава аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко попросил о переходе на другую работу.

"Дмитрий Юрьевич Григоренко, курируя вверенные ему направления - финансы и цифровое развитие, - зарекомендовал себя как профессионал и эффективный управленец. Просьба Дмитрия Юрьевича о переходе на другую работу поддержана президентом и председателем правительства", - заявил директор департамента пресс-службы и референтуры правительства - пресс-секретарь премьера Борис Беляков, комментируя анонсированные ранее в понедельник перестановки в кабмине.

Что касается Ирины Окладниковой, выдвинутой на этот пост, то, по словам Белякова, ее работа в должности первого заместителя министра финансов показала "высокие компетенции и умение решать сложные государственные задачи".

Григоренко, как и вице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев, также покидающий правительство, будут представлены к госнаградам, сообщил Беляков.