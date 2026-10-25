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Володин отметил, что рост товарооборота между РФ и Индией с начала года составил более 20%

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - В 2026 году товарооборот РФ и Индии вырос более чем на 20%, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"В текущем году товарооборот между Индией и Россией вырос более чем на 20%", - сказал он в воскресенье на встрече с председателем Народной палаты парламента Индии Омом Бирлой в Нью-Дели.

По его словам, высокую динамику развитию отношений России и Индии задают лидеры обеих стран - Владимир Путин и премьер-министр Нарендра Моди. Парламентариям, со своей стороны, надо постараться сделать все для того, чтобы вносить вклад в развитие этих отношений через парламентское измерение, и законодательно обеспечить все те решения, которые принимаются на уровне глав государств.

"Мы одинаково видим и проблемы, и пути их решения, и здесь хочется высказать слова благодарности за понимание, потому что Индия и Россия - давние друзья. Мы с вами делаем все для того, чтобы развивать отношения на принципах дружбы, взаимности, невмешательства в дела суверенных государств, отсутствия двойных стандартов", - сказал председатель Госдумы.

Володин во главе делегации российских парламентариев прибыл в Индию с рабочим визитом. Это его первый зарубежный визит с момента избрания председателем Госдумы нового созыва.

Индия Вячеслав Володин
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