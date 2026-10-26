Поиск

Brent подешевела до $115,88 за баррель

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Цены на нефть продолжают снижаться за счет надежд на улучшение отношений между Ираном и США.

К 18:27 по Москве декабрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,84 (0,72%), до $115,88 за баррель.

Декабрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на $1,53 (1,48%), до $101,74 за баррель.

Представители стран Мекканского соглашения (Саудовской Аравии, Турции и Пакистана) 26 октября обсудят с президентом Ирана меры по урегулированию ситуации в ближневосточном регионе, заявил замминистра иностранных дел Саудовской Аравии Раед Кримли.

"Встреча состоится в рамках продолжающихся усилий участников соглашения по деэскалации между сторонами, вовлеченными в текущий кризис, а также продвижению диалога и дипломатических решений в поддержку посреднических усилий, которые предпринимают Катар и Пакистан", - написал он в соцсети X.

Президент США Дональд Трамп заявил в воскресенье в эфире Fox News, что в ближайшее время примет решение о том, следует ли заключить сделку с Ираном, или же "покончить с ним".

Йеменские хуситы продолжают атаковать саудовские объекты. В минувшие выходные хуситы заявили, что нанесли удары в том числе по международным аэропортам в Эр-Рияде и Даммаме, а также по объектам нефтекомпании Saudi Aramco в Янбу-эль-Бахре.

"Учитывая нападения хуситов на Саудовскую Аравию, любое падение цен на Brent до минимумов прошлой недели будет встречено покупателями с благодарностью, - сказал аналитик PVM Oil Associates Джон Эванс. - Коррекционные процессы, как известно, трудно поддаются количественной оценке, но сейчас они и близко не достигли такого уровня, при котором "быки" могли бы оставить надежду".

Brent Saudi Aramco WTI Иран Дональд Трамп США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

На саммите РФ-Африка 22 страны будут представлены главами государств

 На саммите РФ-Африка 22 страны будут представлены главами государств

Россия за 9 месяцев направила в Африку 13 млн тонн зерна

Чистая прибыль ВТБ за 9 месяцев по РСБУ выросла в 1,6 раза - до 412,9 млрд руб.

ЦБ сообщил о снижении чистой прибыли банков РФ в сентябре почти на 6%

Средства юрлиц в банках в сентябре сократились на 0,4%

 Средства юрлиц в банках в сентябре сократились на 0,4%

Комитет Госдумы поддержал проект бюджета РФ на 2027-2029 гг. в I чтении

Brent подешевела до $114,87 за баррель

 Brent подешевела до $114,87 за баррель

Нефть дешевеет, Brent торгуется около $114,5 за баррель

 Нефть дешевеет, Brent торгуется около $114,5 за баррель

Уолл-стрит закрылась в минусе в пятницу

 Уолл-стрит закрылась в минусе в пятницу

Путин отметил, что на рынке Европы российский СПГ занимает 20%
Хроники событий
Бюджет РФ Бюджет РФ 121 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12583 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3974 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 131 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 201 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 260 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 76 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 295 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 164 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 149 материалов