Brent подешевела до $115,88 за баррель

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Цены на нефть продолжают снижаться за счет надежд на улучшение отношений между Ираном и США.

К 18:27 по Москве декабрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,84 (0,72%), до $115,88 за баррель.

Декабрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на $1,53 (1,48%), до $101,74 за баррель.

Представители стран Мекканского соглашения (Саудовской Аравии, Турции и Пакистана) 26 октября обсудят с президентом Ирана меры по урегулированию ситуации в ближневосточном регионе, заявил замминистра иностранных дел Саудовской Аравии Раед Кримли.

"Встреча состоится в рамках продолжающихся усилий участников соглашения по деэскалации между сторонами, вовлеченными в текущий кризис, а также продвижению диалога и дипломатических решений в поддержку посреднических усилий, которые предпринимают Катар и Пакистан", - написал он в соцсети X.

Президент США Дональд Трамп заявил в воскресенье в эфире Fox News, что в ближайшее время примет решение о том, следует ли заключить сделку с Ираном, или же "покончить с ним".

Йеменские хуситы продолжают атаковать саудовские объекты. В минувшие выходные хуситы заявили, что нанесли удары в том числе по международным аэропортам в Эр-Рияде и Даммаме, а также по объектам нефтекомпании Saudi Aramco в Янбу-эль-Бахре.

"Учитывая нападения хуситов на Саудовскую Аравию, любое падение цен на Brent до минимумов прошлой недели будет встречено покупателями с благодарностью, - сказал аналитик PVM Oil Associates Джон Эванс. - Коррекционные процессы, как известно, трудно поддаются количественной оценке, но сейчас они и близко не достигли такого уровня, при котором "быки" могли бы оставить надежду".