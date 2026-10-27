Brent подешевела до $114,61 за баррель

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Цены на нефть продолжают снижаться утром во вторник благодаря надеждам на ослабление напряженности на Ближнем Востоке.

К 8:15 по московскому времени декабрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $1,2 (1,02%) до $114,61 за баррель. В понедельник Brent подешевела на $0,91 (0,8%), до $115,81 за баррель.

Декабрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $1,11 (1,09%), до $100,65 за баррель. За предыдущую сессию контракт подешевел на $1,51 (1,46%), до $101,76 за баррель.

Представители стран Мекканского оборонного соглашения (Саудовской Аравии, Турции и Пакистана) на переговорах с Ираном договорились о продолжении взаимодействия, сообщают СМИ со ссылкой на их совместное заявление. Стороны намерены вести диалог, нацеленный на "усиление сотрудничества в ряде сфер, в том числе в области безопасности и мира".

Представители Саудовской Аравии заявили, что целью переговоров было установление открытых каналов, через которые планируется "предотвращать возврат к военной эскалации".

Снижение нефтяных котировок ограничено продолжающимися атаками на суда в Ормузском проливе и вокруг него. Как сообщает Reuters со ссылкой на аналитиков, октябрь стал худшим месяцем в плане атак на коммерческие суда с начала военных действий на Ближнем Востоке.

"Рынок балансирует между "медвежьими" сигналами о восстановлении поставок нефти с Ближнего Востока и сообщениями о том, что дипломатические каналы Ирана остаются открытыми", - сказал Сол Кавоник из MST Marquee. При этом котировки могут существенно измениться в любую сторону в зависимости от того, случится ли эскалация конфликта, добавил он.