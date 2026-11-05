Подписаны документы о доступе к земельным участкам для строительства ж/д линии Решт - Астара

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Россия и Иран подписали документы о доступе к земельным участкам для строительства железнодорожной ветки Решт - Астара, сообщил журналистам вице-премьер Андрей Никитин.

"В Тегеране оформлен пакет документов по проекту строительства железнодорожной линии Решт - Астара. Российская организация "Каспиан сервисез" и иранская компания CDTIC подписали протокол о предоставлении доступа к земельным участкам на всем протяжении трассы для опережающих инженерных изысканий, а также дополнительное соглашение к контракту", - сообщил он.

"Участки переданы, что позволяет продолжить опережающие инженерные изыскания, а также продлить срок необходимых работ. В этом году российские специалисты уже построили опорную геодезическую сеть и провели аэрофотосъемку. В настоящее время выполняются гидрометеорологические изыскания и топографическая съемка", - отметил Никитин.

Как сообщалось, в мае 2025 года Россия и Иран запустили изыскательские работы по строительству ж/д линии Решт - Астара в Иране. В рамках строительства планируется возвести 162 км ж/д пути, 8 новых станций, 56 эстакад, 73 моста, 30 путепроводов. Участок станет частью международного транспортного коридора (МТК) "Север - Юг".

МТК "Север - Юг" связывает север Европы с государствами Персидского залива и Индийского океана через Россию, Кавказ и Центральную Азию. Соглашение о создании этого мультимодального коридора было подписано в 2000 году между Россией, Ираном и Индией, сейчас его участниками являются 12 стран. Коридор включает в себя три направления: западное - по западному берегу Каспия, восточное - соответственно, по восточному, транскаспийское - через Каспийское море.