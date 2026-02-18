Поиск

Россия и Иран заключат контракт на строительство ж/д линии Решт - Астара в апреле

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU -Москва и Тегеран завершили проработку всех деталей по строительству ж/д линии Решт - Астара на севере Ирана и выходят на заключение соглашения: стороны намерены подписать контракт в апреле на Транспортной неделе в Москве, сообщил журналистам министр энергетики Сергей Цивилев на полях межправительственной комиссии двух стран, сопредседателем которой он является.

"Мы проработали практически все ранее стоявшие вопросы, включая оформление земель, получение льгот. Мы сегодня проговорили, что 1 апреля на Транспортной неделе в России будет подписано окончательное соглашение о начале реализации этого проекта", - сказал Цивилев.

Как сообщалось, в мае прошлого года Россия и Иран начали изыскательские работы по строительству ж/д линии Решт - Астара. Участок станет частью международного транспортного коридора (МТК) "Север - Юг".

МТК "Север - Юг" связывает север Европы с государствами Персидского залива и Индийского океана через Россию, Кавказ и Центральную Азию. Соглашение о создании этого мультимодального коридора было подписано в 2000 году между Россией, Ираном и Индией, сейчас его участниками являются 12 стран. Коридор включает в себя три направления: западное - по западному берегу Каспия, восточное - соответственно, по восточному и транскаспийское - через Каспийское море.

Иран Каспийское море Астара Сергей Цивилев Решт
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ФАС не заметила роста тарифов на ЖКУ помимо индексации на 1,7%

Сбербанк отметил прекращение роста похищенных мошенниками средств к концу 2025 года

"Росатом" на фоне разногласий с Шишкаревым запустит процедуру "русской рулетки" в ГК "Дело"

Цена нефти Brent поднялась до $67,7 за баррель после падения накануне

Рубль во вторник заметно укрепился в ожидании внешнеполитического позитива

Цены на нефть ушли в минус на сигналах о прогрессе в переговорах США и Ирана

 Цены на нефть ушли в минус на сигналах о прогрессе в переговорах США и Ирана

Банки РФ за 2025 год увеличили запасы драгметаллов на 22,9 т

 Банки РФ за 2025 год увеличили запасы драгметаллов на 22,9 т

Активность в стальном строительстве России упала к концу 2025 года до трехлетнего минимума

 Активность в стальном строительстве России упала к концу 2025 года до трехлетнего минимума

Дума отложила постановление о развитии легпрома из-за пункта об НДС на маркетплейсах

ЦБ ждет, что разовые проинфляционные факторы будут исчерпаны в начале года

 ЦБ ждет, что разовые проинфляционные факторы будут исчерпаны в начале года
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8444 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 83 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2516 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 138 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 430 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 337 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 135 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 462 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 82 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 274 материалов
Протесты в Гонконге Протесты в Гонконге 65 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });