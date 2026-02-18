Россия и Иран заключат контракт на строительство ж/д линии Решт - Астара в апреле

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU -Москва и Тегеран завершили проработку всех деталей по строительству ж/д линии Решт - Астара на севере Ирана и выходят на заключение соглашения: стороны намерены подписать контракт в апреле на Транспортной неделе в Москве, сообщил журналистам министр энергетики Сергей Цивилев на полях межправительственной комиссии двух стран, сопредседателем которой он является.

"Мы проработали практически все ранее стоявшие вопросы, включая оформление земель, получение льгот. Мы сегодня проговорили, что 1 апреля на Транспортной неделе в России будет подписано окончательное соглашение о начале реализации этого проекта", - сказал Цивилев.

Как сообщалось, в мае прошлого года Россия и Иран начали изыскательские работы по строительству ж/д линии Решт - Астара. Участок станет частью международного транспортного коридора (МТК) "Север - Юг".

МТК "Север - Юг" связывает север Европы с государствами Персидского залива и Индийского океана через Россию, Кавказ и Центральную Азию. Соглашение о создании этого мультимодального коридора было подписано в 2000 году между Россией, Ираном и Индией, сейчас его участниками являются 12 стран. Коридор включает в себя три направления: западное - по западному берегу Каспия, восточное - соответственно, по восточному и транскаспийское - через Каспийское море.