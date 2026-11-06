Инфляция в ОЭСР в сентябре ускорилась до 4,5%

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Потребительские цены в странах, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития ОЭСР, в сентябре увеличились на 4,5% в годовом выражении, сообщила организация.

Рост ускорился по сравнению с 4,3% в августе.

Инфляция усилилась в 31-й стране, замедлилась в четырех государствах, тогда как в двух странах темпы роста цен практически не изменились. В том числе ускорение инфляции зафиксировано во всех странах G7 кроме Канады.

Стоимость энергоносителей в странах ОЭСР в сентябре выросла на 17,4% в годовом выражении после повышения на 13,6% в предыдущем месяце. Продукты питания подорожали на 2,6% против 2,8% в августе.

Рост потребительских цен без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (базовая инфляция) в сентябре составил 3,7% против 3,6% месяцем ранее.

Инфляция в государствах G20 ускорилась до 4,3% с 4,1% в августе, в странах G7 - до 3,5% с 3,1%.

Созданная в 1961 году ОЭСР является одной из ведущих экономических организаций мира, которая включает 38 государств. В настоящее время в нее входят Австралия, Австрия, Бельгия, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Колумбия, Коста-Рика, Латвия, Литва, Люксембург, Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Словения, США, Турция, Финляндия, Франция, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эстония, Южная Корея и Япония.