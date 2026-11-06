Росстат перенес время публикации данных о недельной инфляции в эту пятницу

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Росстат перенес время публикации данных о недельной инфляции в РФ в эту пятницу с традиционных 19 часов на 20 часов, сообщила статистическая служба.

"Информируем о переносе времени публикации данных "Об оценке индекса потребительских цен с 27 октября по 2 ноября 2026 года": публикация состоится в 20:00 (ранее планировалось на 19:00)", - сообщили в Росстате.

Одновременно на 20 часов перенеслась и публикация данных "О потребительских ценах на нефтепродукты с 27 октября по 2 ноября 2026 года".

Позднее в Росстате сообщили "Интерфаксу", что подготовка публикации "еще в работе", и данные будут опубликованы в пятницу "позже 20 часов".

Росстат ранее предупреждал, что после кибератаки на сайт, которая была с 29 октября по 1 ноября, могут быть переносы публикаций отдельных статистических данных.

"Федеральная служба государственной статистики информирует о возобновлении работы официального сайта Росстата (rosstat.gov.ru). Работы по полному восстановлению функционала информационных систем продолжаются в круглосуточном режиме. В целях обеспечения безопасности данных отдельные сегменты инфраструктуры остаются изолированными - это необходимо для тщательной проверки и поэтапного вывода обратно в доступ. В связи с этим некоторые функции сайта и ИТ-инфраструктуры могут быть временно недоступны. С учетом этого Федеральная служба государственной статистики продлевает срок предоставления первичных статистических данных до 13 ноября 2026 года по ряду форм федерального статистического наблюдения. В связи продлением сроков приема первичных данных возможны переносы публикации отдельных статистических данных", - сообщил в четверг Росстат.

Как сообщалось, кибератаки на ресурсы Росстата были зафиксированы с 29 октября по 1 ноября. "С 29 октября по 1 ноября на информационные ресурсы Росстата были зафиксированы целевые деструктивные кибератаки. Инфраструктура сработала штатно: мониторинговые системы своевременно оповестили о подозрительной активности, что позволило оперативно начать реагирование", - сообщил Росстат 1 ноября, отметив, что "компрометации баз данных и утечки охраняемой законом информации не выявлено".