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Рубль в пятницу слегка повысился в паре с юанем перед выходными днями

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Китайский юань незначительно опустился на Московской бирже по итогам торговой дневной сессии в пятницу, рубль подрос перед выходными днями. Участники торгов продолжили анализировать параметры ноябрьских операций Минфина РФ с валютой в рамках бюджетного правила и новости относительно урегулирования конфликта вокруг Украины.

Курс китайской валюты в 19:00 по Москве составил 12,2825 руб., что на 0,25 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

ЦБ РФ поднял официальный курс доллара с 7 ноября на 34,39 копейки, до 82,1386 руб./$1, и увеличил курс евро на 3,43 копейки, до 92,1924 руб./EUR1.

Из-за снижения репрезентативности ежедневного прямого расчета курса евро к рублю на основе фактических конверсионных операций, что было обусловлено низкими оборотами по валютной паре евро/рубль на внутреннем валютном рынке, Банк России изменил порядок расчета официального курса евро к рублю. С 8 июня он определяется на основе курса доллара США к рублю и курса евро к доллару США Европейского центрального банка по состоянию на 15:30 по Москве в текущий рабочий день.

"В ходе завершающейся недели рубль ослаб на 1,5%, до 12,26 руб. за юань, что могло быть обусловлено рядом факторов. Так, в четверг Минфин объявил об увеличении покупок валюты: с 9 ноября совокупные операции ЦБ и Минфина составят 15 млрд руб. в день против текущих 12,1 млрд руб. в день на фоне повышения экспортных цен в октябре на 10% относительно сентября (до $101,5 за баррель). Кроме того, на 23% снизились мировые цены на нефть (до $95 за баррель) благодаря изменению глобального новостного фона. Это в моменте могло ухудшить сентимент на рынке, но повлиять на поток валютной выручки сможет только к концу года. Предложение валюты экспортерами могло также сократиться после прохождения уплаты налогов на прошлой неделе (28 октября на 0,97 трлн руб.), в том числе квартального НДД (0,4 трлн руб.)", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке главный экономист Газпромбанка Павел Бирюков.

Рубль, скорее всего, останется под давлением в начале следующей недели, говорится в комментарии аналитиков ПСБ.

Основные мировые валюты укрепились по отношению к рублю на текущей неделе. Кроме снижения предложения со стороны экспортеров после прохождения пика налоговых выплат, поддержку им, на взгляд экспертов банка, оказали снижение цен на нефть, а также публикация параметров операций в рамках бюджетного правила.

Пара юань/рубль оттолкнулась от поддержки на уровне 12 руб./юань и смогла выйти в середину диапазона 12-12,5 руб./юань, а доллар поднялся до 82 руб./$1, констатируют эксперты.

"В начале следующей недели не исключаем сохранения давления на рубль. Это может привести к подъему юаня к верхней границе диапазона 12-12,5 руб. и закреплению доллара выше 83 руб., - прогнозируют стратеги ПСБ. - Однако ближе к концу недели ожидаем роста предложения на рынке - благоприятные уровни для конвертации могут подтолкнуть экспортёров увеличить продажи валюты, что сбалансирует рынок на достигнутых уровнях и может даже позволить рублю отыграть часть потерь".

Президент США Дональд Трамп анонсировал подготовку масштабного мирного соглашения, которое затронет не только Украину, но и, возможно, всю Европу. Говоря о перспективах окончания конфликта на Украине, Трамп заявил: "Я думаю, мы завершим его довольно скоро".

Спецпосланник президента США Джаред Кушнер назвал прошедшие в Брюсселе переговоры по Украине продуктивными.

"Сегодня в Брюсселе США провели продуктивные и предметные дискуссии с Украиной, НАТО и нашими европейскими партнерами по двум важным и взаимосвязанным элементам прочного мира: гарантиям безопасности для Украины и более широкой европейской архитектуре безопасности", - говорится в заявлении Кушнера в соцсети X.

По его словам, США в преддверии переговоров в Абу-Даби работают с обеими сторонами украинского конфликта над разработкой "серьезных предложений, которые могут сделать обсуждения максимально содержательными и продуктивными". Кушнер подчеркнул, что Вашингтон сосредоточен на выполнении работы, чтобы добиться "всеобъемлющего и долгосрочного соглашения".

Ранее сообщалось, что представители США, НАТО, ряд стран Европы провели в четверг переговоры о потенциальных гарантиях безопасности Киева.

Трехсторонние переговоры России, США и Украины пройдут в столице ОАЭ Абу-Даби 10-11 ноября. Российскую делегацию возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский.

Нефть

Цены на нефть эталонных марок перешли к снижению вечером в пятницу и завершают неделю в глубоком минусе.

Январские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 по Москве дешевеют на 1,31% до $97 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) понизились в цене к этому времени на 0,4%, до $90,15 за баррель.

С начала недели котировки Brent рухнули на 16%, максимальными темпами с 2020 года, а в денежном выражении падение может оказаться рекордным как минимум с 1988 года.

Давление на нефть оказывают надежды на мирное урегулирование ближневосточного конфликта после победы Демократической партии на выборах в Конгресс США. Деэскалация может привести к увеличению экспорта нефти из региона и создать излишек топлива на мировом рынке.

Добыча нефти в странах ОПЕК в октябре выросла на 930 тыс. баррелей в сутки и достигла 22,8 млн б/с, согласно консенсус-прогнозу аналитиков, опрошенных Bloomberg. Это примерно 88% от добычи в феврале, то есть до начала военного конфликта на Ближнем Востоке.

Официальный отчет ОПЕК о добыче будет опубликован на следующей неделе.

Ставки межбанковского кредитного рынка слабо изменились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, проведенным 6 ноября, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за четверг опустилась на 14 базисных пунктов - до 13,78% годовых. Срочные версии RUONIA на сроки 1 и 3 месяца в пятницу не изменились относительно предыдущих торгов, оставшись на отметках 14,06% и 14,18% соответственно. Срочная версия RUONIA на срок 6 месяцев уменьшилась на 1 базисный пункт, до 14,54% годовых.

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