Индекс Мосбиржи завершил сессию выше 2460 пунктов, но по итогам недели снизился

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Российский рынок акций консолидировался при смешанной динамике blue chips на фоне забуксовавшей в росте нефти (январский фьючерс на Brent подешевел к $97 за баррель после роста утром выше $100) и надежд на прогресс в трехсторонних переговорах Россия-США-Украина по украинскому урегулированию; индекс МосБиржи превысил 2460 пунктов на фоне ослабления рубля.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи вырос на 0,3% до 2463,82 пункта (днем индекс опускался в район 2450 пунктов), индекс РТС снизился на 0,1% до 944,94 пункта. Из индексных акций лидировали в росте бумаги МКПАО "Циан" (+21,3%, до 932 рублей) на новостях о планах покупки компании "Т-Технологиями", акции АФК "Система" (+5,6%), "Интер РАО" (+3,4%), ПАО "Группа Позитив" (+3,1%), "АЛРОСА" (+2,4%), но просели акции "ВК" (-5%), "Т-Технологии" (-1,2%), "Аэрофлота" (-1,1%).

Официальный курс доллара США, установленный Банком России с 7 ноября, составил 82,1386 рубля (+34,39 копейки).

По итогам первой недели ноября индексы МосБиржи и РТС снизились на 2-3,8% на фоне роста курса доллара от ЦБ на 1,58 рубля.

Как говорится в сообщении "Т-Технологий", они представили в ЦБ РФ добровольное предложение акционерам "Циана" о покупке их акций. Оферта предусматривает покупку до 100% акций "Циана" по цене 993,05 рубля за бумагу. "Т-Технологии" рассчитывают профинансировать сделку без размещения дополнительной эмиссии акций, закрыть ее планируют в I квартале 2027 года после прохождения всех необходимых процедур и получения согласований. В случае закрытия сделки "Циан" продолжит самостоятельную работу в рамках общей стратегии развития группы "Т-Технологии" в сегменте недвижимости. Компания сохранит бренд и будет развивать бизнес как открытую для партнерств платформу под управлением текущей команды", - заявил президент "Т-Технологий" Станислав Близнюк.

Подорожали в пятницу также акции МКПАО "Хэдхантер" (+2,1%), "НОВАТЭКа" (+2%), "ЛУКОЙЛа" (+0,8%), "Газпрома" (+0,7%), "Сургутнефтегаза" (+0,7% и +1,8% "префы"), "Московской биржи" (+0,6%), "МТС" (+0,6%), "Норникеля" (+0,5%), "Русала" (+0,3%), "Роснефти" (+0,2%), Сбербанка (+0,1% и +0,3% "префы"), "ММК" (+0,1%), "ФосАгро" (+0,1%).

Подешевели акции "Татнефти" (-0,6%), "Северстали" (-0,3%), ВТБ (-0,3%), "НЛМК" (-0,1%), "Полюса" (-0,1%), "Яндекса" (-0,1%).

Совет директоров ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (-0,1%, до 2348,5 рубля) рекомендовал акционерам утвердить дивиденды по итогам 9 месяцев 2026 года из расчета 204 рубля на обыкновенную акцию, говорится в сообщении компании.

В четверг страны Европы провели переговоры о потенциальных гарантиях безопасности Киева, сообщил Rapporteur. В центре внимания на встрече были гарантии безопасности для Украины. На переговорах присутствовали представители Великобритании, Франции, Германии, Украины, а также Еврокомиссии. В переговорах участвовали советники по нацбезопасности.

Спецпосланник президента США Джаред Кушнер назвал прошедшие в Брюсселе переговоры по Украине продуктивными, обсуждались гарантии безопасности для Украины и более широкая европейская архитектура безопасности. Кушнер подчеркнул в соцсети X, что Вашингтон сосредоточен на выполнении работы, чтобы добиться "всеобъемлющего и долгосрочного соглашения".

Трехсторонние переговоры России, США и Украины пройдут в столице ОАЭ Абу-Даби 10-11 ноября. Российскую делегацию возглавит помощник президента Владимир Мединский.

Президент США Дональд Трамп анонсировал подготовку масштабного мирного соглашения, которое затронет не только Украину, но и, возможно, всю Европу. "Будет заключено соглашение, это будет большое соглашение, и оно затронет не только Украину (...), и я бы даже сказал, что оно может охватить всю Европу", - заявил Трамп журналистам. Он отметил, что это будет "прекрасное соглашение, и все будут в восторге".

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, индекс МосБиржи отступил от максимума дня, но удержался в "плюсе", реагируя на ослабление рубля, корпоративные истории и геополитические ожидания.

Ралли акций "Циана" вызвали новости о намерении "Т-Технологий" купить до 100% бумаг компании с выставлением оферты по цене 993,05 руб. за акцию, что выше текущих цен. Акции застройщика "Самолет" (+7,3%) продолжали отыгрывать новости о договоренностях кредиторов по комплексной программе улучшения финансового положения компании. В Минстрое в четверг также заявили о продолжении работы по согласованию параметров программ финансового оздоровления застройщиков с особым контролем за компанией "Самолет". Акции "М.Видео" (-3,2%) и "ВК" скорректировались вниз после резкого роста в предыдущие сессии без очевидных краткосрочных драйверов.

Нефть Brent откатилась ниже $100 за баррель в ожидании сигналов о развитии ситуации на Ближнем Востоке, где еще сохраняются риски эскалации. Прогресс в достижении мирного соглашения между США и Ираном, в то же время, может вернуть цены к важной среднесрочной поддержке $94 за баррель и способствовать дальнейшей фиксации прибыли.

Индексы МосБиржи и РТС к концу сессии остались ниже ближайших сопротивлений 2475 пунктов и 955 пунктов соответственно. Российский рынок находится в ожидании новостей с трехсторонних переговоров России, США и Украины в Абу-Даби, которые пройдут 10-11 ноября. Инвесторы, с одной стороны, готовы продолжить покупки акций, но в то же время будут ждать обнадеживающих сигналов в отношении возможности скорого заключения мирного соглашения с Украиной и ослабления санкций, отсутствие которых может вернуть нисходящую коррекцию на российский рынок, считает Кожухова.

Аналитик Freedom Global Владимир Чернов также констатирует, что рынок акций к вечеру растерял значительную часть утреннего роста. Сдерживающим фактором стало возвращение нефтяных котировок ниже $98 за баррель. Основным геополитическим событием остаются предстоящие 10-11 ноября трехсторонние переговоры России, США и Украины в Абу-Даби. Президент США Трамп заявил о возможности скорого достижения масштабного мирного соглашения, а Джаред Кушнер назвал продуктивными консультации с Украиной, НАТО и европейскими странами по вопросам гарантий безопасности.

"На следующей неделе ожидаем движения индекса МосБиржи в диапазоне 2450-2500 пунктов. Основное влияние на рынок окажут новости о переговорах в Абу-Даби и динамика нефти. Позитивные сигналы могут поддержать дальнейшее восстановление, однако снижение нефтяных котировок ограничивает потенциал роста", - считает Чернов.

По словам аналитика ФГ "Финам" Егора Вершинина, рынок акций в конце недели в целом не показал сильных изменений. Давление на нефтегазовый сектор оказывали новые атаки беспилотников на российские НПЗ: после ударов по Ярославскому и Рязанскому предприятиям появились сообщения об атаке на Афипский НПЗ в Краснодарском крае. Это усиливает риски перебоев в нефтепереработке и предложения топлива. Дополнительную неопределенность создает ситуация вокруг Ирана: ожидания возможной деэскалации ограничивают рост нефтяных котировок, однако сохраняющиеся риски поставок через Ормузский пролив препятствуют устойчивому снижению цен. В центре внимания инвесторов также остаются предстоящие 10-11 ноября переговоры России, США и Украины в Абу-Даби.

Совет директоров "В2В-РТС" рекомендовал промежуточные дивиденды в размере 9,8 рубля (доходность 7,1%) на акцию с последним днем покупки под дивиденды 18 декабря.

Индекс МосБиржи на дневном графике продолжает движение в диапазоне 2418-2500 пунктов. Индикатор относительной силы RSI остается в нейтральной зоне. Пробой верхней границы диапазона откроет путь к росту в направлении 2573 пунктов, тогда как выход вниз повысит вероятность снижения к 2369 пунктам, заключил Вершинин.

В Азии в пятницу преобладала негативная динамика индексов акций, просела Европа (индексы CAC 40, FTSE, DAX снизились на 0,4-2%), но растут США (индексы акций к 19:00 по Москве выросли на 0,1-1,8% во главе с Nasdaq).

Индекс потребительского доверия в США в ноябре повысился до 51 пункта с 48 пунктов месяцем ранее, свидетельствует предварительный отчет Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Значение индикатора оказалось максимальным с августа. Аналитики ожидали сохранения показателя на октябрьском уровне, по данным Trading Economics.

На нефтяном рынке вечером в пятницу цены проседают и завершают неделю ощутимым снижением.

К 19:00 по Москве январские фьючерсы на Brent дешевели на 1,3% до $97,03 за баррель (+3,9% в четверг), декабрьские фьючерсы на WTI дешевели на 0,4% до $90,14 за баррель (+2,7% накануне).

С начала недели котировки Brent рухнули на 16%, максимальными темпами с 2020 года, а в денежном выражении падение может оказаться рекордным как минимум с 1988 года.

Давление на нефть оказывают надежды на мирное урегулирование ближневосточного конфликта после победы Демократической партии на выборах в Конгресс США. Деэскалация может привести к увеличению экспорта нефти из региона и создать излишек топлива на мировом рынке.

Добыча нефти в странах ОПЕК в октябре выросла на 930 тыс. баррелей в сутки и достигла 22,8 млн б/с, согласно консенсус-прогнозу аналитиков, опрошенных Bloomberg. Это примерно 88% от добычи в феврале, то есть до начала военного конфликта на Ближнем Востоке.

Официальный отчет ОПЕК о добыче будет опубликован на следующей неделе.

Во "втором эшелоне" на "Мосбирже" подорожали акции ПАО "Евротранс" (+10,7%), ПАО "Сегежа Групп" (+10,4%), "Глобалтрак менеджмент" (+9,8%), ПАО "ТНС энерго Ярославль" (+7,7%), ПАО "РусГидро" (+7,6%), ГК "Самолет" (+7,3%), ПАО "Астраханьэнергосбыт" (+7%).

Подешевели "префы" ПАО "Донской завод радиодеталей" (-3,7%), акции "М.Видео" (-3,2%).

Совет директоров ПАО "Диасофт" (-0,5%, до 1229 рублей) (разработчик ПО для финансового сектора) рекомендовал выплатить дивиденды по результатам 9 месяцев 2026 года в размере 16 рублей на акцию, говорится в сообщении компании на ленте раскрытия. Всего на выплату дивидендов предложено направить 168 млн рублей. Дата закрытия реестра акционеров, имеющих право на дивиденды, - 22 декабря 2026 года.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 19:00 составил 68,32 млрд рублей (из них 12,16 млрд рублей пришлось на акции "ВК", 5,53 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 4,71 млрд рублей на акции "Т-Технологии").