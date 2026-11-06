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ЕЦБ рассматривает возможность проверки банковского кредитования дата-центров

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Европейский центральный банк (ЕЦБ) рассматривает возможность проверки кредитования, связанного с дата-центрами, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

По их словам, высокопоставленные должностные лица ЕЦБ предложили эту идею на внутреннем уровне и обсуждают ее с поднадзорными банками.

Могут быть организованы выездные проверки по вопросам учета будущих денежных потоков, оценки обеспечения и мер на случай дефолтов, говорит один из источников.

Другой источник подчеркнул, что в какой бы форме ни проводились проверки, они не будут такими же масштабными, как ревизия высокорисковых кредитов, обострившая отношения регулятора с банками несколько лет назад. По его словам, точный подход к дата-центрам и общим ИИ-рискам еще не определен.

В ЕЦБ отказались от комментариев агентству.

Глава регулятора Кристин Лагард в опубликованном в пятницу письме к европейским законодателям отметила, что ее организация "пристально следит за финансированием строительства ИИ-инфраструктуры и тем, как оно может отразиться на финансовой стабильности". О проверках она не упомянула.

ЕЦБ ЕС Евросоюз
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