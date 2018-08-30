Главные новости
В РоссииХодорковский сообщил о прекращении поддержки "Центра управления расследованиями"В РоссииРоссия успешно испытала новую ракету системы ПРОЭкономикаТрамп ввел послабления на экспорт в США стали и алюминия для некоторых стран
Экономика

Нефть Brent подорожала до $77,3 за баррель

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок повышаются в ходе азиатских торгов в четверг, инвесторы продолжают отыгрывать опубликованные накануне данные о сокращении товарных запасов нефти в США.

Brent близка к максимуму за два месяца, WTI - за месяц, пишет The Wall Street Journal.

Цена октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures утром 30 августа повысилась на 17 центов (0,22%) - до $77,31 за баррель.

Октябрьский контракт на нефть WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожал на 15 центов (0,22%) - до $69,66 за баррель.

В среду котировка фьючерса на Brent поднялась на $1,19 (1,6%), до $77,14 за баррель, а WTI подорожала на 98 центов (1,4%), до $69,51 за баррель.

Согласно отчету министерства энергетики США, запасы нефти в стране упали на прошлой неделе на 2,57 млн баррелей. Аналитики рассчитывали на сокращение запасов на 1-1,5 млн баррелей.

Резервы бензина упали на 1,55 млн баррелей, а запасы дистиллятов - на 837 тыс. баррелей. Эксперты не ожидали изменения первого показателя и прогнозировали рост второго на 1,65 млн баррелей.

Добыча нефти в США на прошлой неделе не изменилась и составила 10,9 млн баррелей в сутки. Импорт снизился на 33 тыс. б/с, тогда как экспорт подскочил на 624 тыс. б/с.

Венесуэльская нефтяная госкорпорация PDVSA подписала инвестиционное соглашение об увеличении добычи на 14 нефтяных месторождениях. Однако с учетом проблем венесуэльской экономики аналитики сомневаются в том, что соглашение будет реализовано.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: нефть

Новости по теме

Экономика
Трамп ввел послабления на экспорт в США стали и алюминия для некоторых странТрамп ввел послабления на экспорт в США стали и алюминия для некоторых стран
Изменения затронули, в частности, торговлю с Южной Кореей, Бразилией и АргентинойПодробнее
 Голикова оценила затраты на корректировку пенсионного возраста для женщин в 3,2 трлн рублейГоликова оценила затраты на корректировку пенсионного возраста для женщин в 3,2 трлн рублей
Она также сообщила о подготовке поправок, чтобы закрепить льготы в старых границах пенсионного возрастаПодробнее
 США подали иск к России в ВТО из-за пошлин на американские товарыСША подали иск к России в ВТО из-за пошлин на американские товары
Москва ранее ввела повышенные пошлины в ответ на тарифы на алюминий и стальПодробнее
 На корректировку пенсионной реформы потребуется 500 млрд рублейНа корректировку пенсионной реформы потребуется 500 млрд рублей
По словам Силуанова, таков необходимый объем ресурсов на шестилетний периодПодробнее
Четвертый бизнесмен из "списка Титова" вернулся в РФЧетвертый бизнесмен из "списка Титова" вернулся в РФ
С Алексея Кузнецова взята подписка о невыездеПодробнее
 Правительство с 2019 года повысит акцизы на бензинПравительство с 2019 года повысит акцизы на бензин
В конце мая из-за резкого подорожания бензина властям пришлось снизить акцизы и отказаться от их планового повышения, что на время стабилизировало ситуациюПодробнее
 Минэкономики предложило поделить Россию на 14 макрорегионовМинэкономики предложило поделить Россию на 14 макрорегионов
Предполагается, что эта стратегия поможет раскрыть экономический потенциал всех частей страныПодробнее
 Лукашенко напомнит Путину о выделении двух траншей кредита ЕФСР на $400 млнЛукашенко напомнит Путину о выделении двух траншей кредита ЕФСР на $400 млн
На встрече с российским президентом 22 августа этого вопроса не касалисьПодробнее
 НМГ приобрела 4% акций "Первого канала" у компании Романа АбрамовичаНМГ приобрела 4% акций "Первого канала" у компании Романа Абрамовича
"Национальной медиа-группе" теперь принадлежит 29% акций телеканалаПодробнее
 Основатель Tesla отказался от выкупа акций компанииОснователь Tesla отказался от выкупа акций компании
Большинство акционеров не поддержало инициативу Илона МаскаПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 29 августа6 фото
29 августа
Фотохроника 29 августа
Московский международный автосалон - 201813 фото
29 августа
Московский международный автосалон - 2018
"Томатная битва" в Испании6 фото
29 августа
"Томатная битва" в Испании
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииХодорковский сообщил о прекращении поддержки "Центра управления расследованиями"В РоссииРоссия успешно испытала новую ракету системы ПРОЭкономикаТрамп ввел послабления на экспорт в США стали и алюминия для некоторых странСпортОпределились все участники группового этапа Лиги чемпионов УЕФАВ миреТрамп обвинил интернет-компании в несправедливости по отношению к Республиканской партии СШАЭкономикаГоликова оценила затраты на корректировку пенсионного возраста для женщин в 3,2 трлн рублей

Россиянин Хачанов вышел в третий круг US Open

Следующим его соперником будет лидер мирового рейтинга испанец Надаль Подробнее

Япония заявила протест Китаю из-за ограничения свободы слова для японских журналистов

В Москве из-за ветра и грозы объявлен "желтый" уровень опасности

Нефть Brent подорожала до $77,3 за баррель

Что случилось этой ночью: четверг, 30 августа

Испытания новой российской ракеты и смягчение ограничений на импорт стали в США Подробнее

Конгрессмены США потребовали ввести санкции против китайских чиновников

Трамп ввел послабления на экспорт в США стали и алюминия для некоторых стран

Трамп ввел послабления на экспорт в США стали и алюминия для некоторых странИзменения затронули, в частности, торговлю с Южной Кореей, Бразилией и Аргентиной Подробнее

Запасов на задержанном в Южной Корее российском танкере осталось на четыре-пять дней

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru