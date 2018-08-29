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Цена нефти Brent слегка снизилась до $75,9 за баррель

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Нефтяной рынок стабилен утром в среду, инвесторы оценивают данные о запасах топлива в США и опасаются сокращения предложения на мировом рынке в ближайшие месяцы.

Цена октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:18 по Москве уменьшилась на $0,06 (0,08%) - до $75,89 за баррель. Во вторник контракты подешевели на $0,26 (0,34%) - до $75,95 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) понизилась к этому времени на $0,03 (0,04%) - до $68,50 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракты снизились в цене на $0,34 (0,49%) - до $68,53 за баррель.

Как стало известно накануне из отчета Американского института нефти (API), запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 38 тыс. баррелей, при этом резервы бензина и дистиллятов также увеличились.

Официальный отчет министерства энергетики США о запасах топлива в стране будет обнародован в среду, и эксперты в среднем прогнозируют, что он укажет на сокращение запасов нефти в Штатах на минувшей неделе на 1,5 млн баррелей.

Тем временем рынок продолжает оценивать возможные последствия введения американских санкций против Ирана. Контракты на нефть марки Brent и WTI с поставкой в ноябре - в месяце, когда санкции вступят в силу - торгуются дороже, чем контракты на последующие месяцы. Такая ситуация называется бэквордация и она отражает опасения нехватки сырья на рынке.

Ранее власти США одобрили продажу 11 млн баррелей нефти из стратегического запаса (с опционом продажи еще 30 млн баррелей в случае необходимости), чтобы пополнить бюджет и компенсировать возможные перебои с поставками.

"Решение Трампа продавать нефти из стратегического резерва не дает ценам на нефть подняться", - говорит аналитик Samsung Futures Ким Квангре.

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Теги: нефть, Brent

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